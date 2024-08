Questa mattina di venerdì 2 agosto 2024, il mondo della musica italiana si è svegliato con una triste notizia, quella della morte di Massimo Cotto. Lo speaker e critico musicale aveva alle spalle una carriera decennale a Virgin Radio, per la quale ha lavorato a diversi progetti. Ma com’è morto Massimo Cotto? E chi è Chiara Buratti, sua moglie? Poco meno di un mese fa, il conduttore era finito in ospedale dopo un collasso che lo ha tenuto nella struttura fino all’annuncio della sua morte. A parlare è stata la sua adorata moglie Chiara Buratti, alla quale tutto il mondo della radio ha dedicato un pensiero di vicinanza.

Tanti i big che si sono stretti intorno alla famiglia, a partire da Nek, fino ad arrivare alla conduttrice Antonella Clerici, ma anche Samuele Bersani, Nina Zilli e Gianluca Grignani. Gli amori di Massimo Cotto erano due: la musica e la moglie Chiara Buratti, insieme alla quale si è sposato nel 2006, quasi vent’anni di un amore che non si è mai spento nemmeno di fronte alle difficoltà. Ed è stata proprio Chiara Buratti a commuovere tutti con le sue parole in ricordo del marito. La donna, attrice e cantante ha scritto una dolce dedica a Massimo: “Ti ho sempre detto che mi hai salvata”, ha dichiarato, proseguendo con delle commoventi parole che hanno colpito il cuore di chi li ha conosciuti durante la loro storia. Chiara Buratti ha aggiunto: “La cosa che mi fa inc*zzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te.”

Chiara Buratti, la malattia della moglie negli ultimi mesi: in ospedale raccontava le sue giornate

Chiara Buratti, moglie di Massimo Cotto si era ammalata proprio negli ultimi mesi, ed è stato anche grazie alla forza del marito che ha trovato le forze per guarire dalla sua patologia. Il critico si era infatti momentaneamente ritirato dal suo lavoro di speaker radiofonico per stare accanto alla moglie in quei momenti dolorosi. In quel periodo, Chiara Buratti, conduttrice di Rai Scuola, si era dilettata a raccontare la brutta malattia sui social, in particolare su Instagram dove documentava le difficili giornate in ospedale.

Prima di luglio, poi, le ultime puntate di Massimo Cotto, amatissimo e indispensabile al team di Virgin Radio, dove ha lavorato per diversi anni. Poi il malore, arrivato all’improvviso e il ritiro definitivo dalla scena radiofonica, fino ad arrivare alla triste notizia: Massimo Cotto è morto. “Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più.”, scrivono gli amici di Virgin Radio, ritenendolo un maestro nelle interviste e un grande comunicatore.