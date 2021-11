Massimo Galli, furia in diretta tv “Lei adesso sta zitta”/ E batte i pugni sul tavolo

Il professor Massimo Galli, noto primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha regalato un gesto di stizza ieri sera, durante l’intervista in collegamento al programma Cartabianca, consueto appuntamento del mercoledì sera su Rai Tre, condotto da Bianca Berlinguer. Si parla ovviamente di covid, e di vaccini, e durante una chiacchierata con Maddalena Loy, giornalista che negli ultimi mesi ha assunto posizioni “a difesa” dei giovani e contro il vaccino, il professor Galli ha sbattuto i pugni sulla scrivania in quanto continuamente interrotto.

“Con questo tipo di personaggi – spiega il camice bianco parlando con la Berlinguer – non vale davvero la pena discutere tanto hanno la loro verità, hanno la loro verità rivelata, no hanno la loro verità rivelata”, ripete e ribadisce tre volte. A quel punto Maddalena Loy lo interrompe e dice, a proposito appunto del covid e dei più giovani: “No, non hanno la loro verità, sui ragazzi ad esempio c’è fretta, lei ha detto che circola il virus ma ad esempio c’è, da agosto a oggi, un calo di contagi fra i ragazzi”.

MASSIMO GALLI, FURIA IN DIRETTA TV E PUGNI SUL TAVOLO: “E’ MALEDUCAZIONE”

Quindi Massimo Galli cerca di riprendere la parola: “Il cinismo con cui lei…”, ma l’interlocutrice lo interrompe nuovamente: “No, non è cinismo..”. Interrotto nuovamente il professore milanese perde le staffe: “Adesso lei sta zitta (battendo per tre volte i pugni sul tavolo ndr), e mi lascia parlare, viva Dio”.

Quindi Galli aggiunge: “Quello che sta facendo è un comportamento assolutamente inaccettabile, siamo in un dibattito a quanto pare, anche se non è il caso di, allora lei per favore si tace un momento e fa finire un ragionamento, perchè lei sta intervenendo continuamente sulle posizioni degli altri, questa è maleducazione tra l’altro”, e la situazione torna poi alla normalità. Qui potete rivedere il video di ieri direttamente da Cartabianca: una vera e propria sfuriata del prof Galli, che continuamente interrotto non ci ha visto più ed ha perso le staffe.

