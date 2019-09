Massimo Giletti contro Barbara d’Urso/ “Veto su arrivo a Mediaset? Se fosse vero…”

Massimo Giletti contro Barbara d’Urso. Il conduttore di “Non è l’Arena” torna a pungere la collega, aprendo ufficialmente la sfida tra il suo programma e “Live Non è la d’Urso”, entrambi in onda la domenica sera. «Io faccio fatica a vedere l’esaltazione del nulla, a creare la morbosità sul nulla e a creare modelli di un certo tipo», dice ospite di “Belve”. Per Giletti «chi fa un certo tipo di tv» deve porsi questo tipo di riflessione. Ma allo stesso tempo riconosce i meriti della rivale, del resto gli ascolti le danno ragione. «Ho grande rispetto perché fa grande televisione in numeri». Ma questo non può impedire a chi fa tv di riflettere. «Altro è porsi la domanda: che tipo di tv faccio? La d’Urso è bravissima a gestire questo tipo di tipo di televisione, poi ognuno nella vita fa quello che sente». Il riferimento è anche al caso Pamela Prati e Mark Caltagirone, con la showgirl che tra l’altro sarà ospite della prima puntata di “Non è l’Arena”. Sarà allora la prima occasione per scoprire come si può approcciare diversamente l’argomento.

MASSIMO GILETTI CONTRO BARBARA D’URSO: LE VOCI SU VETO PER IL SUO ARRIVO A MEDIASET

Barbara d’Urso sul caso di Pamela Prati e il finto matrimonio con lo sposo fantasma Mark Caltagirone ha costruito praticamente l’intera stagione televisiva di “Live Non è la d’Urso”. Ma ne ha anche parlato negli altri suoi programmi, da “Pomeriggio 5” a “Domenica Live”. Ore e ore di un caso che si è trasformato in una telenovela che non è affatto finita, visto che la conduttrice si sta nuovamente occupando della vicenda. Ma Francesca Fagnani ha stuzzicato Massimo Giletti anche con una domanda riguardante il possibile veto di Barbara d’Urso ad un suo arrivo in Mediaset. «Non credo che avrei disturbato i Mark Caltagirone. Faccio un altro tipo di televisione. Però ciascuno ha il suo territorio e pensa di tenerlo tutto per sé». Il conduttore ammette che circola l’indiscrezione. «Questa voce vola, si sente, ma non me l’hanno mai spiegato. La d’Urso me lo dirà, se vorrà». Però poi ha lanciato un’altra stilettata. «Se un numero uno come Piersilvio Berlusconi si fa dettare i temi dalla d’Urso è finita. È come se la Juventus si facesse dettare l’allenatore da Ronaldo, che società è? Sarebbe triste, se lo fosse sarebbe triste».

