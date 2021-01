Massimo Giletti, Tapiro d’oro Striscia/ Lecca De Girolamo “Foto? Private, forse lei…”

Le foto di Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo, pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Chi, continuano a fare molto rumore. Ad intervenire è stata persino Striscia la Notizia, il Tg satirico di Antonio Ricci che torna stasera con una nuova puntata nel corso della quale vedremo la consegna dell’ormai celebre “riconoscimento” del programma, il Tapiro d’Oro. Come riferito dall’anticipazione diffusa dalla stessa trasmissione, l’inviato storico di Striscia, Valerio Staffelli, ha provveduto personalmente a consegnare il Tapiro al conduttore di La7, Massimo Giletti.

Le motivazioni della consegna sono proprio da ricercare nelle ormai celebri foto accolte sul settimanale diretto da Alfonso Signorini e nelle quali Giletti è impegnato a “leccare” le gambe di Nunzia De Girolamo, amica e spesso presente nel ruolo di opinionista all’interno della sua trasmissione della domenica sera. Il conduttore ha colto però l’occasione per fare in qualche modo chiarezza e spiegare la natura degli scatti che lo hanno visto suo malgrado protagonista in pose del tutto inedite.

MASSIMO GILETTI, TAPIRO D’ORO DA STRISCIA LA NOTIZIA PER FOTO CON NUNZIA DE GIROLAMO

Intercettato a Roma dalle telecamere di Striscia la Notizia, Massimo Giletti ha accolto il Tapiro d’Oro ed ha spiegato all’inviato Valerio Staffelli: “Quelle foto, scattate dal bravo Massimo Sestini, erano private, non erano destinate alla pubblicazione. Era una cosa goliardica”. Incalzato però dallo stesso inviato di Striscia il conduttore ha in qualche modo tentato di scaricare la colpa su Nunzia De Girolamo asserendo: “Non escludo che sia stato orchestrato tutto da Nunzia per promuovere il suo programma tv. Politicamente è abile, quindi potrebbe aver interferito su Sestini che ha poi dato le foto al settimanale per fare notizia”. Il riferimento è alla trasmissione “Ciao Maschio” che andrà in onda su Rai1. Che sia stata solo una trovata pubblicitaria messa in atto dalla stessa De Girolamo forse all’insaputa di Giletti? Sul caso, come spiega Giornalettismo, era intervenuto anche il direttore di Rai1, Stefano Coletta, il quale aveva spiegato: “Per quello che so di Nunzia, è un maschiaccio, ha un rapporto di amicizia con Giletti. La sua è un’operazione furba e strategica. Ma ritengo sia un gioco che ha alle spalle un’amicizia consolidata”.



