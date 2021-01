Nunzia De Girolamo ‘flirta’ con Massimo Giletti?/ Lui la lecca, lei: “Mio marito..”

La Copertina di Chi fa il giro del web mettendo insieme due dei personaggi più discussi, nel bene e nel male, della nostra televisione. Da una parte c’è Nunzia De Girolamo pronta a mettere i puntini sulle i con il suo “Ciao Maschio” e dall’altra c’è lui, Massimo Giletti, pronto ad essere il primo ospite del nuovo programma dell’ex politica. La De Girolamo ha deciso di voltare pagina e cambiare vita annunciando che, per adesso, nel suo futuro non ci saranno più i polverosi banchi della politica italiana bensì quelli degli studi televisivi e per lanciare come si deve il suo programma, ecco una copertina trash al fianco di Massimo Giletti pronto a leccarle le gambe e magari anche un po’ i piedi. Il servizio trash del settimanale, ha già dato vita ad una serie di battute al veleno sui social perché molti vedono in loro quasi un’affinità elettiva.

Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti, il trash che fa discutere!

Anche i diretti interessati hanno risposto alla questione in un’intervista al settimanale Chi giocando un po’ sul loro possibile flirt anche a discapito del marito di lei, il Ministro Francesco Boccia. Alla domanda su una loro possibile liason rispondono: “No perché siamo troppo amici, e poi lo insulto spesso” ma poi Massimo Giletti si lascia andare ad un laconico “uhmm” che lascia intendere altro. Naturalmente i due stanno giocando anche se non è la prima volta che qualcuno ipotizza che tra i due ci fosse del tenero: “Ci si stupisce della complicità tra un uomo e una donna che scherzano e si divertono. Ma esiste”. E il Ministro Francesco Boccia? La moglie giura che non è geloso: “Mai. Di nessuno però. Francesco è distratto. Lavora troppo per accorgersi di queste cose” e Massimo Giletti rilancia dicendosi più geloso lui di lei soprattutto quando l’ha vista tra le braccia di Todaro a Ballando con le stelle.



