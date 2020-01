Massimo Giletti vs Barbara d’Urso?/ Video “Attacco a modo di fare tv irresponsabile”

Massimo Giletti torna a parlare dei presunti attacchi alla collega Barbara d’Urso, anche nel corso della puntata di ieri di Non è l’Arena. In più occasioni non sono mancate le presunte frecciatine alla padrona di casa di Live Non è la d’Urso. Sotto accusa, a detta del giornalista di La7, il fatto che la d’Urso reclami il suo essere sotto testata giornalistica pur non rendendo poi – sempre a detta di Giletti – una completezza giornalistica rispetto ai temi trattati. Nell’ambito di una puntata incentrata sul discusso e contestato matrimonio tra Tony Colombo e Tina Rispoli (anche in questo caso l’argomento era stato affrontato in passato da Barbara d’Urso nel corso delle sue trasmissioni), Massimo Giletti ha rotto il silenzio ed ha spiegato di non attaccare la collega bensì un certo modo di fare televisione, a suo dire irresponsabile: “Non ho mai avuto scheletri nell’armadio e per questo ho sempre avuto la libertà di poter dire a tutti quello che penso”, ha commentato il padrone di casa del programma domenicale di La7.

MASSIMO GILETTI VS BARBARA D’URSO? “MIO ATTACCO È PER…”

Nessun attacco mirato a Barbara d’Urso, dunque, ma solo ad un certo modo di fare televisione: “Hanno detto che attacco Barbara d’Urso, no: noi attacchiamo un modo di fare televisione che per me è irresponsabile”, ha precisato Massimo Giletti. Il volto di La7 ha poi aggiunto che non sarebbe solo la conduttrice di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la d’Urso ad aver parlato della vicenda legata alle nozze tra Tony Colombo e Tina Rispoli, “ma anche altri, senza porsi le domande che avrebbero dovuto porsi”. Sui destinatari delle sue critiche, però, non sono emersi ulteriori nomi, ma tra coloro che hanno affrontato il caso del controverso matrimonio c’è sicuramente Eleonora Daniele, nella sua trasmissione mattutina di Rai1, Storie Italiane, anche se sui social il presunto attacco alla Daniele è stato affrontato con una certa incredulità, alla luce della stima e dell’amicizia sempre manifestata verso la Daniele. Clicca qui per vedere il video

