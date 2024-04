Massimo Lopez: carriera e curiosità/ Il sodalizio vincente con Tullio Solenghi e l’arte del doppiaggio

Massimo Lopez ospite di Forte e Chiara assieme alla sua spalla comica Tullio Solenghi

C’è anche Massimo Lopez, insieme al suo amico e collega Tullio Solenghi, tra gli ospiti di Forte e Chiara, il nuovo programma di Chiara Francini. Il celebre attore è pronto a portare sul palco di Raiuno tutta la sua pungente ironia, ma anche la sua esperienza e i suoi aneddoti di carriera. Una carriera che si è sviluppata tra teatro, cinema, televisione e anche doppiaggio. Da diversi anni, infatti, Massimo Lopez presta la sua voce a personaggi iconici della tv nostrana, come ad esempio il mitico Homer Simpson.

Massimo Lopez rivelazione choc sulla mamma/ "A lei fu dedicata 'Ciao, ciao bambina' di Domenico Modugno"

Un personaggio al quale è estremamente legato e a cui in precedenza prestava la voce l’inimitabile Tonino Accolla. “Con Tonino Accolla abbiamo iniziato la nostra carriera insieme. Mi disse: Massimo, si sentirà a lungo parlare di noi. Ecco, io credo nei segnali, è strano che oggi sia qui a sostituire la sua voce dopo tanti anni per prestarla a Homer, chissà”, ha detto Massimo Lopez a Repubblica, quando nel 2014 prese il posto del collega scomparso.

Massimo Lopez/ “Al gay pride si autoghettizzano. Anna Marchesini? Presenza costante”

Massimo Lopez e l’amore per il doppiaggio: dai Simpson a Mr.Peabody e Sherman

“Ho sempre pensato che tra me e lui i punti in comune fossero diversi: una certa goffaggine, simpatico, politicamente scorretto, pigro, superficiale ma al tempo stesso molto apprensivo per la sua famiglia”, ha detto ancora Massimo Lopez a proposito del celebre personaggio giallo. Homer Simpson e non solo, Massimo Lopez è un attore e doppiatore di lungo corso, ha prestato la sua voce a film di animazione come Happy Feet 3D e in seguito Mr. Peabody e Sherman.

Da non dimenticare, nel contempo, gli esordi con il mitico trio, formato da lui, Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Un trio nato agli inizi degli anni ottanta, poi sbarcato in televisione. Quindi il varietà Tastomatto, ottenendo grandi riscontri. Nel 1985-86 ecco i loro sketch comici sbarcare a Domenica In e poi a Fantastico.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi/ La tv li ha delusi: "Cambiata tanto, se ci chiedono di riempire spazio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA