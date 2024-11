Massimo Lopez: il successo e poi lo scioglimento col Trio insieme a Tullio Solenghi e Anna Marchesini

Quello di Massimo Lopez è un nome amatissimo dal pubblico italiano. L’attore, comico e imitatore debutta nel 1975 e fa del teatro il suo palcoscenico per eccellenza. Tuttavia, l’evento che da la svolta alla sua carriera, si presenta nel 1982, quando fonda il Trio comico insieme a Tullio Solenghi e Anna Marchesini. Il loro è un successo incredibile, riconosciuto da premi televisivi e sancito dalla partecipazione ad eventi importantissimi, come il Festival di Sanremo (per tre anni consecutivi!).

Il Trio si scioglie però nel 1995 per varie motivazioni, anche se a causarne la rottura definitiva è proprio Massimo Lopez. Lui stesso, in un’intervista a Ciao Maschio, rivelò: “Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio. Perché cominciavo a soffrire un po’ la ripetitività di certe cose.”

Massimo Lopez è fidanzato? La confessione sull’amore e l’infarto nel 2017

Addentrandoci invece nella vita privata di Massimo Lopez, per molti anni il pubblico più curiosi si è chiesto se il comico fosse sposato o fidanzato o, anche, se fosse etero oppure gay. Una domanda alla quale ha così replicato: “Sono single ma pieno di amore… Avrei voluto conoscerli anch’io questi fidanzati (che il gossip gli ha attribuito, ndr). Posso dire questo: che sono etero single poco convinto.”

Nel 2017, Massimo Lopez ha dovuto anche fare i conti con la malattia, guardando in faccia la morte. Il celebre comico ed imitatore ha infatti avuto un infarto durante lo spettacolo a Trani. Un momento drammatico dal quale si è però perfettamente ripreso.

