Nel mondo della comicità spiccano diversi interpreti italiani che nel corso degli anni sono stati capaci di dettare tendenze, stili; il tutto a ritmo di risate che hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati. Occupa un posto di rilievo Massimo Lopez; attore che ha proprio l’umorismo come arma dominante, diversificato tra personaggi sempre diversi e altrettanto esilaranti. Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Massimo Lopez e dunque su una possibile moglie o compagna?

Prima di addentrarci nei meandri della vita privata, un cenno alla carriera di Massimo Lopez è necessario: con ‘Il Trio’ – al fianco di Tullio Solenghi e Anna Marchesini – ha scritto pagine di tv e teatro indelebili e storiche. Diverse volte ha regalato sorrisi sul palco del Festival di Sanremo e nel contesto dei varietà, sia da solista che con il trittico, per decenni è stato pioniere e protagonista di uno stile unico legato all’universo della comicità.

Massimo Lopez, ‘nessuna traccia’ di una possibile moglie o compagna

Massimo Lopez non ha mai parlato apertamente della sua vita privata e, al contempo, ha in diverse occasioni sottolineato anche le ragioni alla base della scelta. Riservatezza, descrizione; sono concetti ben congeniati dall’attore che ha sempre voluto separare sfera sentimentale e professione. “… Sento il bisogno di essere una persona anonima; decido io quando e se dire qualcosa, magari mando qualche messaggio in un’intervista”. Parlava così Massimo Lopez intervistato da Fanpage, senza lasciare spazio a rumor su una possibile compagna o moglie.

Dunque, per buona pace degli appassionati di gossip, è granitica la discrezione di Massimo Lopez anche quando si tratta di parlare del suo orientamento sessuale: “Se sono fluido? Devo prima capire cosa significa… Nessuno va dai proprio genitori a dichiarare: ‘Mamma, papà, sono etero’. Anche tentando di scovare aneddoti e curiosità relative al passato, è praticamente impossibile trovare tracce di una possibile moglie o compagna di Massimo Lopez. La scelta di non ostentare le sue scelte e vicende sentimentali di certo non toglie nulla alla bellezza delle emozioni che sicuramente vive, seppur in maniera discreta, prettamente nel privato.