Massimo Marino, chi è il marito di Tosca D’Aquino/ “Un uomo nella misura mia”

Massimo Martino è il marito di Tosca D’Acquino, i due stanno insieme da circa venti anni e si sono sposati nel 2013 dopo undici anni di convivenza e la nascita del loro figlio Francesco nel 2005. I due si sono sposati in Campidoglio tra amici vip e parenti. In passato l’attrice è stata sposata per sette anni con l’ingegnere Mauro Gabrielli dal quale ha avuto il suo primo figlio Edoardo.

Nonostante la separazione dell’attrice con il suo primo marito i due sono rimasti in buoni rapporti, infatti durante un’intervista a Vanity Fair aveva rivelato: “Non ci siamo mai fatti la guerra. Grazie a questo equilibrio, non ho dovuto rinunciare al 50 per cento della vita di mio figlio, lui è potuto crescere con i nonni e non con la tata”.

Massimo Martino, secondo marito Tosca D’Aquino

Massimo Martino è il secondo marito di Tosca D’Aquino che questa volta sembra aver trovato nel produttore cinematografico l’uomo della sua vita, a Vanity Fair la donna ha rivelato: “È un uomo nella misura mia, come dice Eduardo De Filippo. Attento alle piccole cose”.

La donna è mamma di due figli e come madre ha ammesso di essere molto severa: “Io sono la Merkel: paletti belli alti, divertimento in abbondanza ma lo studio prima. Mai amica loro: non voglio sapere tutto, mi basta l’importante. Pretendo rispetto assoluto”.

