Massimo Martino, marito Tosca D’Aquino/ “Vuoi invecchiare con me?”

Massimo Martino è il marito di Tosca D’Aquino, l’attrice ospite dell’ultima puntata di Top Dieci, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 3 luglio 2020 in prima serata su Rai1. La coppia è felicemente sposata dal 2013: 7 anni d’amore per Massimo e Tosca che sono anche diventati nel 2006 genitori del loro primo figlio Francesco. Su di lui si conosce davvero poco se non che lavora come produttore cinematografico e predilige di gran lunga stare dietro le quinte piuttosto che sotto i riflettori del mondo dello spettacolo. Tra le sue più grandi passioni c’è sicuramente lo sport come ha raccontato la moglie Tosca durante un’intervista rilasciata a Vieni da Me da Caterina Balivo. Ma come l’uomo ha conquistato il cuore della bella e brava Tosca? “Vuoi invecchiare insieme a me?” questa è la frase che il produttore cinematografico ha dedicato alla bravissima attrice napoletana che alla fine ha deciso di accettare la proposta e sposare l’uomo. Per la d’Aquino si tratta del secondo matrimonio, visto che in passato è stata legata a Mauro Gabrielli.

Massimo Martino “Vuoi invecchiare con me?”: la proposta a Tosca D’Aquino

“Vuoi invecchiare con me?”. Con queste parole Massimo Martino ha chiesto la mano dell’amata Tosca D’Aquino che non poteva dire che si. Un matrimonio felice quello tra il produttore cinematografico e l’attrice napoletana che dopo undici anni di convivenza hanno deciso nel 2013 di convolare a nozze. Un amore felice, anche se l’attrice durante un’intervista rilasciata a zerkalospettacolo.com ha raccontato come in famiglia la chiamano Angela Merkel: “tutti pensano che facendo l’attrice ci si diverte con me, invece a casa Tosca è la Merkel in persona. Con i miei figli sono severa, forse perché viaggiando spesso ho sempre voluto per loro una routine ben precisa, che va dallo studio allo sport al rispettare gli orari. Sono una madre aperta, ma cerco di dare un’educazione improntata al rispetto, come i miei genitori hanno fatto con me. Poi, certo, so essere anche carina e amorevole come tutte le mamme”. Per fortuna però l’attrice non nasconde di essere un’ottima cuoca e quindi di conquistare il palato del marito e del figlio proprio con la cucina: “adoro cucinare e faccio cene e pranzi anche per 50 persone. Ho sicuramente una certa manualità e poi per cose più sofisticate ho fatto un piccolo corso di cucina. Mi piace cucinare di tutto, dal ragù al sartù di riso, dal pesto alla genovese alla parmigiana e sperimento anche piatti di altri continenti. Sono una creativa, insomma: d’altronde, fa parte del mio segno zodiacale, i gemelli. E poi cucino col cuore, perché in famiglia, tra i miei figli e mio marito, tutti mi coccolano e mi piace viziarli in cucina!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA