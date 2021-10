Massimo Palma, compagno Cristina D’Avena / Lei: “E’ un uomo meraviglioso perché…”

Massimo Palma è il compagno della mitica Cristina D’Avena, la “voce” dei cartoni animati che hanno fatto sognare intere generazioni. I due sono innamoratissimi e insieme hanno trovato un equilibrio perfetto. Cerchiamo quindi di scoprire qualcosina in più sull’uomo che ha conquistato il cuore di Cristina D’Avena, a cominciare dal colpo di fulmine che alcuni anni fa li ha uniti profondamente.

Di lui sappiamo che è titolare e presidente di un’azienda chiamata Croma. Nel tempo libero si dedica quasi ed esclusivamente alla sua compagna, seguendola in ogni occasione. La sua società, oltretutto, si occupa proprio di “seguire” artisti e personaggi famosi, tra cui rientra anche la D’Avena. Dopo essersi laureato a Bologna in Economia e Commercio, per un periodo Massimo Palma ha lavorato con la Warner Bros.

Cristina D’Avena: “Massimo Palma è un compagno meraviglioso”

In una intervista non troppo recente, Cristina D’Avena aveva speso parole al miele per il suo uomo definendolo “meraviglioso in grado di ascoltare”. “Mi ama e però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci”, aveva raccontato la cantante.

“Il fatto di non essere diventata madre un po’ me lo rimprovero. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo“, aveva spiegato. Di sicuro Massimo Palma ha continuato ad amarla, a prescindere dal desiderio di diventare genitori o meno.

