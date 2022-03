Massimo Popolizio a processo: “Pugno in faccia a uomo”/ “Si era abbassato mascherina”

Massimo Popolizio, attore e doppiatore (presta la voce a Voldemort nella saga cinematografica di Harry Potter), è finito a processo per una presunta aggressione ai danni di un uomo, avvenuta in un mercatino dell’usato a Roma. La notizia sta rimbalzando di quotidiano in quotidiano e di agenzia in agenzia e, stando a quanto scrive sulle sue colonne il “Corriere della Sera”, Popolizio avrebbe sferrato un pugno in faccia a uno sconosciuto, causandogli ferite che sono state giudicate guaribili nell’arco temporale di due settimane.

Per il protagonista di numerose pellicole di successo, come “Il Divo” di Paolo Sorrentino, “Benvenuto Presidente!” di Riccardo Milani, “La banda dei Babbi Natale” di Paolo Genovese e “Il primo Natale” di Ficarra e Picone, si prospetta dunque un’udienza, già fissata per il prossimo 17 giugno, dinnanzi al giudice di pace di Roma, davanti al quale dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali.

MASSIMO POPOLIZIO: PUGNO SFERRATO PERCHÉ…

Secondo quanto emerso fino a questo momento sulla vicenda che vede protagonista Massimo Popolizio, l’accaduto risale al 23 gennaio del 2021, dunque a oltre un anno fa, e sarebbe ambientato negli spazi di un mercatino dell’usato della Capitale. Il “Corriere della Sera” rivela che l’attore e doppiatore, a seguito di un diverbio germogliato in virtù di un gesto compiuto dalla vittima, che si era abbassata la mascherina temporaneamente per soffiarsi il naso, avrebbe attaccato fisicamente l’uomo, “colpendolo con un pugno al volto – è detto nel capo di imputazione – cagionandogli lesioni” al bulbo oculare.

In base a quanto è dato sapere sin qui, colui che ha ricevuto il pugno sarebbe un 53enne, il quale, in seguito al colpo al volto, avrebbe deciso di recarsi seduta stante al pronto soccorso per farsi medicare e refertare. Dopodiché, trascorsi alcuni giorni, ha deciso di sporgere denuncia nei confronti di Massimo Popolizio. Seguiranno aggiornamenti nei mesi a venire.











