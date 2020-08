Massimo Ranieri/ “Covid? Ho ritrovato il tempo di guardarmi dentro ma…”

Massimo Ranieri è uno dei protagonisti di “Techetecheté” in onda oggi, lunedì 31 agosto 2020 su Raiuno. Una puntata speciale quella curata da Emilio Levi e Elisabetta Barduagni e interamente dedicata al Teatro Sistina di Roma che ha visto più volte il camaleontico artista napoletano presentare i suoi spettacoli al grande pubblico tra cui l’ultima stagione di “Sogno e son desto…in viaggio”. Una carriera straordinaria e di grandi successi quella di Massimo Ranieri che come tutti negli ultimi mesi ha dovuto fermarsi per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il Covid-19 ha stravolto e cambiato per sempre le nostre abitudini generando una crisi economica senza precedenti e mettendo in stallo diversi settori lavorativi come quello dello spettacolo. Intervistato da Domanipress (data 12 maggio 2020), l’artista napoletano ha rivelato: “in questo periodo, come tutti, ho cambiato radicalmente tutte le mie abitudini. Trascorro le giornate esclusivamente in casa e devo dire che, contrariamente a quanto pensavo in un primo momento, ci sto anche bene“. Un momento di pausa, ma anche di riflessione come ha sottolineato Ranieri: “questa pausa forzata mi ha fatto riscoprire il piacere di ritrovare il tempo a disposizione per leggere, vedere film, cosa che adoro, parlare al telefono con gli amici… ed infine progettare per il futuro che speriamo possa in qualche modo vederci di nuovo su un palco“.

Massimo Ranieri di Perdere l’amore: “sono ottimista per il futuro”

Massimo Ranieri è pronto a tornare sul palcoscenico e perché no proprio al celebre Teatro Sistina di Roma che in passato è stato più volte cornice dei suoi spettacoli musicali. Nonostante la pandemia mondiale e la grande paura per il Covid-19, l’artista è ottimista per il futuro: “cerchiamo di far fruttare questo tempo ritrovato per guardare dentro noi stessi…Certo mentirei se non ti dicessi che mi manca il pubblico e l’adrenalina che mi regala il palco, ma sono ottimista credo che presto ci lasceremo alle spalle questo brutto periodo“. Dopo questo periodo di stop, infatti, Ranieri ha in serbo una serie di sorprese per il suo pubblico e tanti nuovi progetti musicali. “Mi piacciono le nuove sfide” – ha precisato l’artista che recentemente ha collaborato con Gino Vannelli su cui ha detto: “L’ho sempre ammirato, sia come persona che come artista, ho buttato lì la mia idea per una collaborazione, diventata poi una bellissima realtà. Tra di noi si è instaurato subito un ottimo rapporto di stima professionale ed umana che ha dato la giusta dimensione musicale ad un pezzo già, per me, bellissimo“. Si tratta di “Mia ragione”, il nuovo singolo presentato in anteprima anche a Domenica In di Mara Venier, che sarà una sorta di pre-lancio al nuovo album di inediti: “dopo quattro anni avevo voglia di rimettermi in gioco“.



