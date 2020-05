Massimo Ranieri/ La scelta drammatica “Fui letteralmente travolto dal successo ma decisi che…”

Pubblicità

Massimo Ranieri non poteva che puntare tutto sull’amore, anche quando si parla di Coronavirus. “Viviamo tempi drammatici, sospesi“, ha detto poco tempo fa a Il Corriere della Sera, “siamo costretti a fermarci davanti a un nemico invisibile e terribile. Fatichiamo a capire. Ma dobbiamo avere fiducia. E seguire le regole. Se no, non lo debelliamo mai questo virus cattivo“. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Massimo Ranieri sarà invece uno degli ospiti che vedremo a Gigi, questo sono io, in replica nella prima serata di Rai 1. All’epoca, i due hanno avuto modo di duettare sui brani Apri le braccia, Rose Rosse, Perdere l’amore e Se bruciasse la città. Le hit maggiori di entrambi gli artisti quindi. Anche se in realtà Gigi e Massimo hanno avuto modo di interpretare insieme anche altri brani nel corso degli anni, come ‘O Sarracino, La voce del silenzio, e altro ancora. Dal punto di vista musicale, Ranieri invece sta per lanciare il suo nuovo album. “Frutto di cinque anni di lavoro con Gino Vannelli, autore di tutti gli arrangiamenti”, ha dichiarato, “comprende canzoni che ho molto amato ma interpretato un po’ meno come Quando l’amore diventa poesia, Ti ruberei, Sogno d’amore, Via del Conservatorio e tre inediti: Mia ragione, lanciato a Sanremo, Dalla mia casa di millepiani e un duetto con Vannelli, We are brothers, siamo fratelli, tradotto da Pasquale Panella. L’uscita è ovviamente legata alla fine della pandemia”.

Massimo Ranieri, nessuna esitazione per la ripartenza post Covid-19

Massimo Ranieri non ha avuto alcuna esitazione ad affrontare la ripartenza. Dopo tutto ha già avuto modo in passato di dare un taglio netto alla sua carriera da artista e proprio nel momento di maggior successo. Aveva solo 25 anni e aveva venduto 15 milioni di dischi, ma questo non lo aveva fermato da prendere una decisione drastica. “Si, ero letteralmente travolto dal successo“, ha detto di recente a Il Corriere della Sera, “A 15 anni, nel 1966, partecipai alla mia prima Canzonissima. Si chiamava Scala reale: tra i conduttori c’era Peppino De Filippo che lanciò il personaggio di Pappagone. Arrivai terzo. Primo Morandi, con La fisarmonica. Secondo Claudio Villa. Quarto, Domenico Modugno. Sogno e son desto, pensai, che divenne poi anche il titolo di un live e di un fortunato recital. Vinsi nel 1970 con Vent’anni e nel 1972 con L’erba di casa mia”. Nonostante questo, in Massimo era nato una sorta di pensiero fisso, che lo spingeva a chiedersi se avrebbe mai potuto fare di più. Senza considerare la preoccupazione di dover trovare sempre la canzone giusta. “Era una domanda all’uomo”, specifica, “non al cantante: azzero tutto, cambio registro? Il teatro fu la risposta”. Non era una strada nuova: ai tempi Massimo aveva già fatto Metello e Bubù sotto la guida del regista Mauro Bolognini. Nel ’71 è stato il film L’incontro di Piero Schivazzappa a permettergli di avvicinarsi a Peppino Patroni Griffi. “Scandiva le parole, era affascinante”, confessa, “a un certo punto mi guardò negli occhi: ‘Tu sei nato per fare il teatro’. Aveva intuito la napoletanità che avevo dentro”.



