Massimo Ranieri/ L’amore con Franca Sebastiani e il dettaglio che…

La puntata di Techetechetè in onda oggi, subito dopo il Tg1, porterà i telespettatori a fare un tuffo negli anni ’60. Tra i protagonisti della puntata c’è anche Massimo Ranieri, da anni indiscusso protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Attore, cantante, conduttore e vero showman capace d’incantare il pubblico, Massimo Ranieri ha avuto anche una vita privata intensa. Uno dei suoi amori più importanti è stato quello vissuto con Franca Sebastiani, scomparsa nel 2015 a causa di un cancro. Un amore importante coronato dalla nascita di una figlia, Cristiana, riconosciuta dall’artista nel 1995. Un rapporto, quello con Cristiana che Ranieri ha costruito giorno dopo giorno. Osservando attentamente le foto, infatti, emerge la grande somiglianza tra Ranieri e la figlia Cristiana Calone che, da papà Massimo, pare aver ereditato anche la voce.

Massimo Ranieri, le ultime parole di Franca Sebastiani

La gioia più grande che Massimo Ranieri ha regalato a Franca Sebastiani è stata riconoscere la figlia Cristiana. A raccontarlo fu proprio la signora Sebastiani prima della sua scomparsa. “Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. […] La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”, raccontò spiegando il motivo che l’aveva spinta a scrivere un libro per raccontare la sua storia e quella della figlia Cristiana.

