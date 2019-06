Massimo Ranieri/ Premio Speciale città di Sorrento: il tour… (Biagio Agnes)

Massimo Ranieri sarà tra i protagonisti della XI edizione della Serata Biagio Agnes – Premio Internazionale dell’Informazione. Il celebre cantante si esibirà infatti sul palco della kermesse, dove regalerà a tutti gli spettatori una sua originale interpretazione di “Anema e Core”. Per l’occasione, Ranieri verrà inoltre omaggiato di un riconoscimento molto importante: si tratta del Premino Speciale città di Sorrento, che nella serata verrà offerto anche altri grandi protagonisti della musica italiana. Nei prossimi giorni, Massimo Ranieri si prepara a dare il via a una serie di spettacoli che lo porteranno a esibirsi in tutta Italia. In particolare, il prossimo 1 luglio si unirà ai festeggiamenti previsti per l’Estate Fiesolana, dove omaggerà tutti i presenti con alcuni dei classici napoletani e jazz contenuti nell’album Malìa.

Massimo Ranieri presto in tv?

Già protagonista nei teatri italiani, Massimo Ranieri potrebbe approdare molto presto sul piccolo schermo. Con la recente presentazione dei palinsesti Rai e la conseguente creazione di una nuova stagione televisiva, si fa largo l’ipotesi di un suo ritorno sulla tv di stato in veste da conduttore. Secondo quanto anticipato nei giorni scorsi da Tv Blog, Massimo Ranieri, già volto amatissimo Rai nonché conduttore, mattatore, cantante e attore di successo, potrebbe tornare al timone di uno show già dal prossimo gennaio, proponendo al pubblico che da sempre lo ama uno show di tipo musical-teatrale. Il programma potrebbe ricalcare proprio il suo fortunato spettacolo teatrale, “Sogno e son desto”, che con oltre 400 repliche e numerosi sold out, continua a riscuotere un enorme successo di pubblico e critica.

La tournée teatrale nel 2010 di Massimo Ranieri

Le voci che vorrebbero Massimo Ranieri su Rai 1 già dal prossimo gennaio saranno confermate? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che il cantante si prepara a conquistare i principali teatri italiani con una tournée che porterà in scena, ancora una volta, il suo fortunato spettacolo. Lo show, in particolare, prenderà il via dal mese di marzo 2020 e si chiamerà, rimandando al numero di repliche con le quali è stato riproposto, “Sogno e son desto 500 volte”. Si parte dalla data di Torino il 2 marzo, dove Ranieri si esibirà al Teatro Colosseo, seguita da quella di Milano del 3 marzo presso il Teatro degli Arcimboldi. Il cantante approderà poi a Bergamo, precisamente al Teatro Creberg il 5 marzo, per poi esibirsi a Genova il 21 marzo al Teatro Carlo Felice. Ancora una volta, Massimo Ranieri porterà in scena i classici partenopei in un emozionante viaggio tra successi intramontabili, un percorso intervallato da racconti e sketch che hanno reso unica la sua carriera.



