Massimo Ranieri torna in Tv dopo 20 anni, come protagonista di una nuova serie/ “Mediaset mi ha dato fiducia”

Ranieri in veste d’attore: la nuova serie in onda da settembre

Massimo Ranieri torna in Tv come protagonista della nuova serie La voce che hai dentro. L’artista, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ha parlato del nuovo progetto che lo vede coinvolto su piccolo schermo, in arrivo a metà settembre: “L’idea mi è venuta circa dieci anni fa, mentre facevo dei provini a teatro e vedevo dei giovani con una “voce” dentro. ”

Massimo Ranieri: "L'esibizione a Caracalla? Mi viene l'ansia"/ "Adriano Celentano è il mio idolo"

E ancora: “Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l’ho presentato a diversi interlocutori ma è stata “mamma” Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l’opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction“. Massimo Ranieri ha poi svelato come si sono svolte le riprese e come ha vissuto il ruolo di attore: “Tutto mi è sembrato più veloce. Mai girate tante scene in un solo giorno, la lavorazione è più “compressa”. Un po’ di fatica in più, ma è stata una esperienza gradevole perché ero circondato da professionisti di talento e il risultato è un prodotto di qualità cinematografica. Non avevo lavorato mai insieme con Maria Pia Calzone: è bravissima e molto simpatica“.

Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo/ Diretta 2a parte: monologo sui sogni

Massimo Ranieri parla del personaggio che interpreta: le sue parole

L’artista torna su piccolo schermo dopo 20 anni, con la nuova serie prodotta da Lucky Red in otto episodi, che andrà in onda in quattro prime serate. Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, Ranieri racconta la storia dell’ex cantante Michele Ferrara, il personaggio che interpreta in La voce che hai dentro.

“Michele Ferrara è un ex cantante di successo e un produttore discografico che dopo aver scontato dieci anni di carcere per l’uccisione del padre esce di prigione. E lui, che si è sempre proclamato innocente, dovrà ricucire il rapporto con la moglie (Maria Pia Calzone, ndr) e i tre figli che sono intenzionati a vendere l’etichetta musicale di famiglia, la Parthenope. Ma Michele cercherà un modo per salvarla” conclude Massimo Ranieri.

Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ “Quando mi ha riconosciuta che emozione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA