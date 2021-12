Massimo Rigo, chi è l’attore de Il Rigoletto/ Al servizio dei giovani colleghi

Chi è Massimo Rigo?

Il nome di Massimo Rigo potrebbe dire poco a molti, ma in realtà è uno degli attori italiani che può vantare un’ottima carriera soprattutto in teatro, ma anche con qualche incursione al cinema e in Tv. Ed è stato proprio il cinema a regalargli recentemente belle soddisfazioni. Tra le sue interpretazioni più azzeccate c’è quella nel film “La ragazza nella nebbia” diretto da Donato Carrisi, in cui ha recitato al fianco di Alessio Boni e Toni Servillo, mentre un paio d’anni fa ha ottenuto ottimi riscontri per “The Nest”.

Tra le sue doti migliori c’è certamente la versatilità, che gli permette di spaziare tra generi diversi, ma sempre con risultati positivi. Nonostante il successo, lui continua a essere ancora legatissimo alla sua città di origine, Alessandria.

Massimo Rigo: l’esperienza al servizio dei ragazzi

E’ proprio l’umiltà una delle caratteristiche che fanno di Massimo Rigo un attore apprezzato anche dagli addetti ai lavori. Proprio questa l’ha spinto a prestarsi per un corso di teatro tenuto proprio nella città piemontese, dove può spiegare i segreti del mestieri ai ragazzi che desiderano affermarsi in questa professione così affascinante.

L’artista si era inoltre detto disponibile anche a fornire supporto ai giovani in maniera individuale, in modo tale da poter dare suggerimenti ancora più mirati. Spesso, infatti, basta poco per individuare quale sia il genere più congeniale a ognuno. E a lui l’esperienza per capirlo non manca di certo.

