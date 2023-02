Massimo Ronza, chi è? Il suo Fausto Leali vincitore Tali e Quali Show?/ Favorito ma..

Massimo Ronza, l’imitatore di Fausto Leali è uno dei grandi favoriti alla vittoria finale di Tali e Quali Show 2023

Massimo Ronza, vale a dire il bravissimo imitatore di Fausto Leali a Tali e Quali Show 2023, è uno dei grandi favoriti della finale del programma, nonché uno dei possibili vincitori di questa edizione nip. Il concorrente pugliese ha lasciato il segno nella sua avventura su Raiuno, con un’imitazione che ha ottenuto consensi totali. Il sessantaquattrenne di Pozzuoli ha cantato l’iconico brano Io Amo, classificandosi al primo posto e aggiudicandosi con grande merito un posto nella finale in programma questa sera, sabato 4 febbraio, sempre su Raiuno.

Il classe 1958 è stato eccezionale nella sua imitazione, offrendo una performance godibile, gradevole e soprattutto credibile. Voce molto somigliante, così come la mimica, migliorata e impreziosita dai suggerimenti dei coach che lo hanno aiutato durante la settimana. Questa sera ha l’occasione di ripetersi e per Massimo Ronza sembra tirare un’aria favorevole. Sarà lui il vincitore?

Massimo Ronza, ecco chi è e di cosa si occupa l’imitatore di Fausto Leali in finale a Tali e Quali Show 2023

Sarà Massimo Ronza il vincitore di Tali e Quali Show 2023? Di sicuro è uno dei seri candidati alla vittoria finale, grazie all’imitazione di Fausto Leali che ha incantato i giudici e soprattutto il pubblico nella puntata in cui era ospite anche Alessia Marcuzzi. Ma cosa sappiamo della vita privata di Massimo Ronza? Nella sua quotidianità, naturalmente, non c’è la musica. Almeno non come professione. Anche il suo percorso lavorativo si è sviluppati su binari diversi.

Ha infatti lavorato per diverso tempo alla biglietteria di Pozzuoli e in seguito ha aperto una caffetteria nel centro di Pozzuoli. La caffetteria, Caffetteria Puteoli, ha purtroppo chiuso i battenti in seguito alle conseguenze e all’impatto della pandemia. Ad oggi, così, Massimo Ronza risulta disoccupato e si dice “in attesa di pensione”. La musica lo ha sempre aiutato, anche nei momenti più duri. Ora però lo sta facendo sognare, con una partecipazione a Tali e Quali Show da protagonista.











