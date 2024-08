Campione di tiro a segno qualificatosi a giugno per le Olimpiadi di Parigi 2024, Massimo Spinella è in finale con pistola 25m. Alle ore 9.30 di lunedì 5 agosto farà la sua performance con pistola automatica da 25 metri, un buon modo per mettersi alla prova e festeggiare i suoi 25 anni tra qualche giorno. Tra le sue vittorie, una medaglia d’argento a Bologna, negli Europei Juniores nel 2019 e un trionfo a Coppa del Mondo al Cairo. Classe 1999, Massimo Spinella ha iniziato a soli 12 anni a sparare praticando il tiro di pistola ad aria compressa, dopo che il fratello lo aveva accompagnato per la prima volta a visitare il poligono.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024/ Iniziano i tuffi, Sibilio quarto nelle qualificazioni (oggi 5 agosto)

La sua specialità? La pistola automatica, che ha conosciuto solo tardi nel tempo, diventando per lui “la più spettacolare”, come ha raccontato nella sua biografia al sito Utis. Poi è arrivata la medaglia d’oro nel 2023 a il Caro, e lì la sua carriera ha preso ufficialmente il volo. Del resto, Massimo Spinella ha svelato che il suo segreto è quello di prendere anche le gare più importanti come divertimento: “Mentre tiravo sono riuscito a divertirmi, ero lucido”, e oltretutto non si aspettava assolutamente di posizionarsi al primo posto.

Diretta Alice D'Amato Manila Esposito/ Finale trave Olimpiadi Parigi 2024 streaming video Rai (oggi 5 agosto)

Massimo Spinella, le sue tre passioni e i due idoli del cuore

Chi è Massimo Spinella nella sua vita privata? Il tiratore ha una bellissima fidanzata e ha appena scoperto di essere zio di uno splendido maschietto. Sul suo profilo Instagram spunta, infatti, un dolcissimo video di Gender Reveal party, in cui si scopre poi che è in arrivo uno splendido nipote. Massimo Spinella è fidanzato con Sharon Minniti da diverso tempo, ormai otto anni di amore con la ragazza assieme alla quale gira il mondo e condivide la passione per le moto. Cosa ama della sua professione? Il fatto di essere costantemente immerso in una sfida con sé stesso e con le sue paure.

Jannik Sinner: "Olimpiadi? Saltarle mi ha spezzato il cuore"/ "Ho preso antibiotici per una settimana"

Dopotutto il tiro a segno è uno sport molto competitivo, ma nonostante le difficoltà, Massimo Spinella è riuscito a dominare i suoi pensieri per concentrarsi solo a colpire il bersaglio. Il campione olimpionico, oltre ai motori, è appassionato di atletica, di basket e di calcio, mentre tra i suoi idoli più grandi ci sono Ralf Schumann e Roberto di Donna. Fino a poco tempo fa, dopo aver ottenuto l’oro in Egitto, sognava di poter un giorno partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, ed eccolo qui, pronto per sfidare sé stesso e portare a casa una nuova vittoria.