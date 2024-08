MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: SI INCREMENTA IL BOTTINO

Ancora una giornata di gare e medaglie per l’Italia. Il medagliere Olimpiadi Parigi 2024 si arricchisce ancor di più e gli azzurri cominciano la decima giornata di sfide con ben 22 riconoscimenti in classifica: un bottino niente male che potrà essere incrementato ancor di più a partire da oggi, quando l’Italia si troverà a disputare una serie di finali sia nell’atletica che nella ginnastica artistica. Sarà un lunedì 5 agosto che permetterà all’Italia di salire ancora di più in classifica? Lo scopriremo solamente nel corso della giornata di oggi, con i vari atleti che si giocheranno la medaglia.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: I PODI DI IERI

Intanto facciamo un passo indietro e andiamo a vedere cosa è successo nella giornata di ieri, 4 agosto, alle Olimpiadi di Parigi. Il bilancio delle 7 medaglie d’oro, le 10 d’argento e le 5 di bronzo si è incrementato nella giornata di ieri. La prima è arrivata con Gregorio Paltrinieri che ha trionfato nei 1500 stile libero alle spalle di Finke, che ha messo a segno il record del mondo. L’azzurro, arrivato al secondo posto, è diventato il nuotatore italiano con più podi olimpici di sempre.

Pochi minuti dopo è arrivata anche un’altra storica medaglia, questa volta d’oro, dal tennis, con il successo straordinario di Sara Errani e Jasmine Paolini sulle russe Andreeva e Shnaider. Un oro che regala all’Italia un successo inaspettato e incredibile, che va ad arricchire l’Olimpiade del tennis, già sul podio il giorno precedente con Musetti, con il bronzo. In serata un’altra medaglia d’argento è arrivata dalla scherma. Nel fioretto, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini hanno perso in finale contro il Giappone, centrando dunque il secondo posto e andando ad aggiungere un argento alla bacheca.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: LA CLASSIFICA AL DECIMO GIORNO DI GARE

1) Stati Uniti 19 ori, 26 argenti, 26 bronzi, tot. 71

1) Cina 19 ori, 15 argenti, 11 bronzi, tot. 45

3) Francia 12 ori, 14 argenti, 18 bronzi, tot. 44

4) Australia 12 ori, 11 argenti, 8 bronzi, tot. 31

…

8) Italia 7 ori, 10 argenti, 5 bronzi, tot. 22