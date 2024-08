Massimo Stano, chi è l’atleta delle Olimpiadi di Parigi 2024 e la moglie Fatima Lofti

Massimo Stano e Antonella Palmisano oggi, mercoledì 7 agosto 2024, stanno gareggiando nella staffetta mista alle Olimpiadi Parigi 2024. La gara è un’assoluta novità e per questo c’è grande attesa, i marciatori dovranno percorrere una 42,195 chilometri e per ogni nazione ci saranno due atleti che si alterneranno ogni 10 Km. In un altro pezzo vi parliamo di Antonella Palmisano, in questo, invece, scopriamo meglio chi è Massimo Stano, oro a Tokyo nella marcia 20km che non riuscito a riconfermare a Parigi classificandosi quarto.

Massimo Stano è nato 27 febbraio 1992 a Grumo Appula, in provincia di Bari ma cresce a Palo del Colle, distante solo 5 km. Ha il diploma di tecnico commerciale programmatore informatico. Grazie ai numerosi piazzamenti nazionali e internazionali, nel 2011 vince il concorso della Polizia di Stato per atleti. Per quanto riguarda la vita privata, invece, la moglie di Massimo Stano è Fatima Lofti cresciuta a Varese ma di origini marocchina anche lei ha una carriera avviata nella marcia. I due sono sposati dal settembre 2016 ed hanno due figli. Nel 2021 diventa papà di Sophie, a febbraio 2024 celebra la nascita del secondogenito: Liam.

Fatima Lofti: chi è la moglie di Massimo Stano, lei scherza: “Gli manca il seno per essere una mamma perfetta”

Massimo Stano per amore della moglie Fatima Lofti si è convertito all’Islam. Stando a quanto riporta Leggo, infatti, in una recente intervista ha confessato: “All’inizio pensavo che il digiuno fosse praticamente impossibile, anche solo per un fatto culturale. Poi però ho visto che potevo farcela e questo mi ha dato la forza di credere nel fatto che con l’impegno giusto si potevano raggiungere grandi obiettivi. Non mangiare e non bere non è facile, ma non lo è nemmeno vincere un oro olimpico e un mondiale. Secondo me nei miei successi un po’ di zampino dell’Islam c’è.”

La moglie di Massimo Stano, Fatima Lofti, invece, un paio d’anni fa ha parlato del marito nel programma UnoMattina, descrivendolo come un papà perfetto: Massimo è una persona molto determinata, infatti alle Olimpiadi ha vinto con la testa. “È un marito fantastico, mi aiuta molto con la bimba.” E subito dopo ha lanciato una battuta sul fatto che sia quasi un ‘mammo’ perfetto: “Scherzando, gli dico sempre che gli manca il seno per essere la mamma perfetta. Per me e per la bambina è speciale”.