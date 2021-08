Massimo Venturiello, marito Tosca/ “La nostra è una grandissima affinità elettiva”

Massimo Venturiello è il marito di Tosca, la straordinaria cantautrice ed attrice romana. Un grande amore quello che lega i due artisti uniti proprio dalla grande passione per il mondo dell’arte e della recitazione. Massimo e Tosca, infatti, sono compagni da diverso tempo; un sentimento che è cresciuto e si è consolidato proprio grazie alla passione per la musica ed il cinema. Proprio la cantante romana, durante un’intervista rilasciata al programma “L’ora siamo noi”, ha parlato del rapporto con il marito confessando: “non riesco ad immaginare con Massimo un rapporto diverso. Quando non siamo legati da un lavoro in comune questa cosa ci manca”.

Non solo, Tosca ha anche aggiunto: “la nostra è una grandissima affinità elettiva, molto rara, siamo stati davvero fortunati. Di solito c’è sempre competizione, invece noi siamo complementari”.

Chi è Massimo Venturiello, il marito di Tosca

Ma chi è davvero Massimo Venturiello, il marito della cantante Tosca? Classe 1957, Massimo è nato il 4 Agosto a Roccadaspide. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico ha debuttato in televisione nel 1981 con “I Ragazzi di Celluloide” di Sergio Sollima. Pochi anni dopo il debutto sul grande schermo nel film “La famiglia” diretto da Ettore Scola. Non solo cinema e tv, visto che Venturiello si è fatto apprezzare e conoscere anche come attore di teatro. Nel 1983 approda a teatro con “American Buffalo” per la regia di Franco Pero’.

L’attore si è fatto poi conoscere dal grande pubblico partecipando a diverse fiction e serie tv di successo come “Distretto di Polizia”, “Il peccato e la vergogna”, “Gli anni d’oro”, “Il capo dei capi” e “L’Onore e il rispetto”. Una carriera davvero straordinaria quella di Venturiello che ha saputo districarsi con eguale successo sia sul piccolo schermo che al cinema, ma anche nella dimensione del teatro dove ha collaborato proprio con la moglie Tosca.

