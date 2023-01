MasterChef 12, il concorrente Frances si scaglia contro i giudici “Siamo persone!”/ Cannavacciuolo lo gela

MasterChef 12, la furia dei giudici nell’ultima puntata del talent show culinario

Ieri, 5 gennaio, è andata in onda un’altra incredibile puntata della nuova edizione di MasterChef 12, destinata a far discutere per quanto accaduto tra un concorrente e la giuria. La puntata è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena soprattutto in senso negativo. Una doppia eliminazione ha sconvolto gli aspiranti chef, oltre alle furiose critiche dei giudici per la realizzazione di piatti decisamente al di sotto delle aspettative.

Nel corso dell’ultima puntata di MasterChef 12 il lavoro per i giudici è stato piuttosto arduo. Sono stati pochi gli elogi in favore dei nuovi concorrenti visti gli scarsi risultati collezionati da buona parte degli aspiranti. Come spesso accade nel talent show culinario, la giuria non si è certo controllata nel pronunciarsi rispetto alle carenze, con parole decisamente forti. Lo chef Locatelli è stato tra i più duri, definendo come la peggior prestazione di sempre le realizzazioni di alcuni concorrenti. Nel mirino Letizia, Giuseppe e Rachele, che per punizione sono stati assegnati al Pressure Test. Non si è risparmiato Cannavacciuolo, quando per commentare un piatto mal riuscito ha asserito: “Questo piatto mi ricorda quando sono stato operato di appendicite“.

MasterChef 12, le critiche dei giudici scatenano la reazione di un concorrente

Nell’ultima puntata di MasterChef la giuria ha avuto molto da ridire, con i classici toni e modi che caratterizzano da sempre l’edizione italiana del talent show culinario. Come raramente accaduto, qualcuno non è riuscito a sopportare la pressione e l’aspro giudizio dei giudici, scagliandosi in maniera decisa contro l’opinione degli esperti. Prima Letizia, criticata da Cannavacciuolo, ha provato a tenere il punto affermando: ” Si cucina così, a me piace così“, in risposta alle ennesime critiche dello chef.

La reazione più decisa all’atteggiamento aggressivo della giuria di MasterChef è arrivata però da Francesco. L’aspirante chef, stufo di ascoltare quelle critiche al limite dell’ingiurioso, si è scagliato con parole dirette contro Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli. “Ogni tanto ricordatevi che davanti a voi non ci sono solo degli aspiranti chef, ma delle persone“, ha tuonato il ragazzo. Non si è fatta attendere la risposta di Cannavacciuolo, piccato nello spegnere la polemica di Francesco: “Se non non tenessimo in considerazione il fatto che abbiamo davanti delle persone, su quella balconata non ci sarebbe nessuno“.











