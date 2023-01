Antonino Spinalbese ha violato le regole del GF Vip?/ “Ha sentito Ginevra e…”

Antonino Spinalbese, contatti con Ginevra e…

Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip ormai da più di una settimana per alcuni problemi di salute. Il concorrente è in ospedale e momentaneamente è fuori dal programma, ma vi farà rientro non appena starà meglio. L’ex di Belen Rodriguez, però, avrebbe violato alcune regole del gioco, come spiegano esperti di gossip. Avrebbe infatti utilizzato il telefono intrattenendo rapporti con l’esterno, cosa che non si potrebbe fare.

Stando fuori dalla casa per tanti giorni, infatti, è normale riallacciare alcuni rapporti con l’esterno, seppur in modo parziale. Così Antonino ha ripreso possesso del suo telefono e cominciato a sentire persone della sua vita al di fuori. Così come è successo a chi aveva preso il covid quest’anno all’interno della casa, al concorrente è stato concesso di riprendersi con calma in ospedale: le conseguenze, una volta tornato in gioco, potrebbero però essere dure. Sembra infatti che l’hair stylist, nel corso del suo soggiorno in ospedale, abbia riallacciato i contatti proprio con Ginevra.

Conseguenze per Antonino Spinalbese una volta rientrato in Casa?

Come spiegato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Antonino avrebbe riallacciato i contatti con Ginevra, ex concorrente del Grande Fratello Vip con la quale all’interno della casa era nato un feeling particolare. “In questi giorni Antonino e Ginevra si sono sentiti spesso (non potrebbero). Non si sono visti ovviamente. Antonino rientrerà a breve nella Casa” ha spiegato l’esperto. I “gintonic” si sarebbero mantenuti in contatto telefonicamente. L’ex di Belen, essendo un concorrente ancora a tutti gli effetti, non avrebbe potuto.

Una cosa simile successe ad Andrea Zelletta due edizioni fa. Fuori per un paio di giorni, una volta rientrato fu messo direttamente al televoto per aver divulgato delle informazioni esterne. Gli autori, infatti, sarebbero adesso al lavoro per capire quali possano essere le conseguenze una volta che Antonino rientrerà in gioco. Il concorrente potrebbe rientrare nella casa già lunedì.











