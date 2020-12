Masterchef Italia 10 Ed. 2021/ Diretta, concorrenti ed eliminato: prova in esterna a Crespi d’Adda

MASTERCHEF ITALIA 10: OGGI NUOVO ELIMINATO? ANTICIPAZIONI 31 DICEMBRE

La gara di Masterchef Italia 2021 entra finalmente nel vivo. Dopo la scelta dei concorrenti e la prima eliminazione, giovedì 31 dicembre, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su Now TV, va in onda la terza puntata della decima edizione di Masterchef Italia che vedrà i 20 concorrenti alle prese con una Mistery Box simbolica, l’Invention Test con prodotti tipici e una prova in esterna in uno dei luoghi più belli d’Italia come Crespi d’Adda. A giudicare tutte le preparazioni culinarie della terza puntata di Masterchef Italia 10 saranno, come al solito, i temutissimi giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, pronti a punire anche il più piccolo errore dando fiducia a chi dimostrerà di avere estro, voglia d’imparare e doti culinarie innate. Quali prove, dunque, dovranno affrontare e superare i 20 concorrenti per non essere eliminati? Andiamo a scoprire tutto.

MISTERY BOX E INVENTION TEST

Sarà una Mistery Box nostalgica quella della terza puntata di Masterchef Italia 10. I concorrenti troveranno sotto le cloche nove alcuni ingredienti simbolici delle passate edizioni. Tutti gli aspiranti chef dovranno usarli e combinarli tra loro per realizzare il proprio piatto e dovranno tirare fuori tutta la propria genialità culinaria utilizzando anche un ingrediente del futuro. I prodotti tipici e italiani saranno, invece, i protagonisti dell’Invention Test di Masterchef Italia 10. Nel dettaglio, i prodotti protagonisti dell’Invention Test saranno la Figata, formaggio di capra protetto da foglie di fico; la Ciuiga del Banale, insaccato di carne di maiale e rape cotte e la Sa Pompia, agrume acido che cresce solamente a Siniscola. Il concorrente vincitore della sfida sarà il capitano di brigata della prova in esterna.

MASTERCHEF ITALIA 2021: PROVA IN ESTERNA A CRESPI D’ADDA

La prima prova in esterna di Masterchef Italia 10 sarà davvero suggestiva e si svolgerà a Crespi d’Adda. I concorrenti saranno divisi in due gribate, rossa e blu che si sfideranno sul Delivery Food. I vincitori conquisteranno il diritto di accedere direttamente alla prossima puntata del talent show culinario mentre i concorrenti perdenti dovranno affrontare il Pressure Test al termine del quale un concorrente dovrà togliersi il grembiule e abbandonare la cucina di Masterchef Italia 10.

CONCORRENTI MASTERCHEF ITALIA 10

Maxwell Alexander

Francesco Aquila

Valeria Caserta

Cristiano Cavolini

Antonio Colasanto

Azzurra D’Arpa

Federica Di Lieto

Monir Eddardary

Jia Bi Ge

Francesco Genovese

Eduard Lora Alcantara

Daiana Meli

Ilda Muja

Alessandra Nioi

Igor Nori

Marco Piccolo

Giuseppe Ricchiuti

Sedighe Sharafi Dahaji

Irish Soldani

Irene Volpe

