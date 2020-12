Masterchef Italia 10, Ed. 2021/ Diretta e concorrenti: prima Mistery Box…

ANTICIPAZIONI MASTERCHEF ITALIA 10, PUNTATA 24 DICEMBRE

Giovedì 24 dicembre, in prima serata su Sky Uno, torna l’appuntamento con Masterchef Italia. Il talent show culinario più famoso della televisione è tornato in onda con la decima edizione con grandi novità e un unico obiettivo: conquistare la fiducia dei tre giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Rispetto alle precedenti edizioni, la formula di Masterchef Italia 10 è cambiata. Chi ottiene i tre sì dei giudici, conquista subito il grembiule diventando ufficialmente un concorrente di Masterchef Italia 10. Durante la prima puntata sono stati cinque i concorrenti che hanno ottenuto i sì dei tre giudici: la 43enne Ilda, il 26enne Antonio, la studentessa di giurisprudenza Alessandra, la 37enne Azzurra e la 25enne Iris che ha conquistato Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo con i suoi ravioli del plin. Sono ancora 16 i grembiuli che saranno assegnati. Cosa accadrà, dunque, nel corso della seconda puntata di Masterchef Italia 10?

I CONCORRENTI CON IL GREMBIULE GRIGIO

I concorrenti che, nel corso la prima puntata di Masterchef Italia 10 hanno conquistato il grembiule grigio, nel corso della puntata in onda oggi, si sfideranno affrontando nuove sfide per conquistare la fiducia di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sperando di conquistare l’ambitissimo grembiule bianco. I concorrenti con il grembiule grigio sono: il 42enne Igor, il 34enne Francesco; la cinese Jia Bi; Filippo, il 36enne Giuseppe, la 21enne Irene, la cameriera Valeria, il romagnolo Cristiano, Barbara, il 63enne Max, 63 anni, Corinna; Sedighe, il romano Fabrizio; il 59enne Francesco; il 31enne Marco; Daiana, giovane avvocato siciliana che ha conquistato la fiducia di Cannavacciuolo; l’umbro Monir che può contare sull’appoggio di Giorgio Locatelli e il cubano Eduard che, invece, ha colpito Bruno Barbieri. chi riuscirà ad ottenere il grembiule bianco?

PRIMA MISTERY BOX

Dopo la scelta dei 21 concorrenti che, nelle prossime puntate di Masterchef Italia 10 si sfideranno per poter restare nella cucina più famosa d’Italia, gli aspiranti chef dovranno affrontare la prima Mistery Box che, dalle prime indiscrezioni, metterà già in difficoltà i concorrenti che, attraverso una serie di ingredienti, anche difficili da combinare, dovranno riuscire a realizzare un piatto all’altezza di Masterchef Italia. La dispensa, infatti, sarà piena di ingredienti neri e tutto fa pensare che, per i concorrenti, la prima sfida sarà già proibitiva. Chi, dunque, richiesrà di abbandonare immediatamente la cucina di Masterchef Italia?



