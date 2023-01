Masterchef Italia 12, 6a puntata/ Diretta ed eliminati: supplì, Cascata delle Marmore

Anticipazioni MasterChef Italia 12, la sesta puntata

Questa sera, giovedì 19 gennaio 2023, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda la sesta puntata di MasterChef Italia 12. Settimana scorsa l’appuntamento con il cooking show ha totalizzato 946mila spettatori medi con il 4 % di share e il 70% di permanenza. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1 milione 69 mila spettatori medi e il 3,9% di share; il secondo episodio di serata ha raggiunto 823mila spettatori medi, con il 4,13% di share.

Masterchef Italia 12, 5a puntata/ Eliminati e diretta: Francesca fuori per una crêpe!

A lasciare la cucina di MasterChef Italia 12 è stata Francesca Filippone, che ha dovuta lasciare il grembiule come prima di lei Luciana Battistini, Rachele Rossi, Francesco Girardi e Letizia Borri. Sono rimasti in 15 concorrenti nella MasterClass. Il tema della sesta puntata sarà il comfort food, i cibi preferiti per trovare conforto.

MasterChef 12, il concorrente Frances si scaglia contro i giudici "Siamo persone!"/ Cannavacciuolo lo gela

Le prove della sesta puntata di MasterChef Italia 12

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sapranno nascondere anche all’interno del comfort food delle insidie. Nella Mystery Box, ad esempio, ci saranno delle speciali conserve ideate durante gli ultimi anni di pandemia da importanti chef, mentre l’Invention Test vedrà come protagonista una ricetta classica della cucina romana, il supplì al telefono: per questa prova in particolare sarà ospite lo Chef Jacopo Mercuro.

Il viaggio di MasterChef Italia 12 prosegue con una prova in esterna alla Cascata delle Marmore, la più alta cascata artificiale d’Europa. In questo luogo così suggestivo non lontano da Terni, le due brigate si sfideranno nella preparazione dei loro menù: replicare i piatti più iconici del territorio, per poi essere giudicati da 35 commensali ternani DOC. Come sempre la brigata che risulterà perdente dovrà indossare il grembiule nero e affrontare il Pressure Test. Chi dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia?

Masterchef Italia 2022, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: Letizia e Francesco fuori!

© RIPRODUZIONE RISERVATA