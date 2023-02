Masterchef Italia 12, 8a puntata/ Eliminati e diretta: arriva Gianluca Fusto

Masterchef Italia 12: anticipazioni e diretta ottava puntata 2 febbraio

La gara nella cucina di Masterchef Italia 12 si avvia vero la conclusione e oggi, giovedì 2 febbraio, i concorrenti ancora in gara dovranno affrontare altre e complicate sfide per strappare il biglietto per la puntata successiva e sperare di poter arrivare in fondo all’avventura conquistando la finalissima. Alle 21.15 di oggi, Sky Uno trasmette così l’ottava puntata della dodicesima edizione di Masterchef Italia al termine della quale altri aspiranti chef dovranno togliere il grembiule e dire addio al sogno della finalissima.

Nuove sfide, nuove prove attendono i concorrenti che, al termine di ogni prova, saranno giudicati dagli integerrimi giudici ovvero Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Con la finalissima che si avvicina, i giudici non perdono neanche il più piccolo degli errori. Chi, dunque, tra i concorrenti rischierà l’eliminazione?

Masterchef Italia 12: la Mistery Box arriva dal passato

L’ottava puntata di Masterchef Italia 2023 si apre con la Golden Mystery Box. Sollevando la Mistery Box, i concorrenti troveranno ingredienti che arrivano dal loro passato. Ogni concorrente dovrà preparare un piatto che affonda le radici nelle proprie origini. La tradizione culinaria della terra di ciascun concorrente, tuttavia, dovrà sposarsi con la rivisitazione in chiave moderna del piatto stesso. Solo chi riuscirà ad unire tradizione e modernità supererà la difficile prova.

Subito dopo, gli aspiranti chef dovranno affrontare un’altra, complicata sfida ovvero quella con l’Invention test che sarà sì complicato, ma anche molto dolce. Per l’invention test, infatti, nella cucina del famoso talent chef arriverà il maitre patissier Gianluca Fusto.

La prova in esterna con teatro il Cervino

Prove in esterna mozzafiato per i concorrenti in gara nell’ottava puntata di Masterchef Italia 12 che avranno come location della loro sfida il panorama di Cervino. Nell’affascinante Valle d’Aosta dove l’influenza delle altre Nazioni si sente anche sulle tradizioni culinarie, dovranno affrontare una sfida top secret al termine della quale ci saranno degli sconfitti.

Tutti gli aspiranti chef, infatti, saranno divisi in due squadre e i concorrenti della squadra perdente torneranno nella cucina più famosa d’Italia con il grembiule nero per affrontare il Pressure Test. Chi non riuscirà a superare la sfida dovrà abbandonare definitivamente il talent show.













