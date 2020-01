MASTERCHEF ITALIA 2020, 3A PUNTATA/ Diretta e eliminati: ad Antonio la prima manche!

MASTERCHEF ITALIA 2020: DIRETTA TERZA PUNTATA

Siamo arrivati alla fase calda di Masterchef Italia, 20 concorrenti sono stati selezionati e in questa prima manche dovranno cucinare un piatto degno del programma usando gli ingredienti provenienti dalla dispensa di casa grazie alla collaborazione dei parenti. Non è una prova facile e la tensione sale nella classe di Masterchef. Si vede siamo alla prima sfida della stagione, tutti i concorrenti sono molto nervosi nonostante stiano dimostrando grandi capacità. Antonio, Gianna, Luciano sono stati scelti come migliori si questa prima manche e nonostante la simpatia di Luciano e la precisione di Gianna (molto apprezzata da Locatelli che ne ha esaltato le capacità di impiattamento) è Antonio ad essere premiato in vista dell’invention test a tema mare.

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA MASTERCHEF ITALIA 2020 DEL 2 GENNAIO

La gara di Masterchef Italia 2020 è finalmente entrata nel vivo e a partire da questa sera i venti cuochi amatoriali gareggeranno nella sfida culinaria più attesa della stagione. Terminate le selezioni, che hanno visto gli aspiranti concorrenti superare le loro più ataviche paure in fatto di cucina, gli aspiranti chef prenderanno posto nelle cucine di Sky, da dove potranno sostenere tutte le prove che i tre giudici, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno pensato per loro. Le anticipazioni per la prossima puntata, che andrà in onda questa sera, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) svelano che la Masterclass che si è appena formata dovrà vedersela con una sfida piuttosto complicata. Il meccanismo, naturalmente, è sempre lo stesso, ma questa volta gli chef amatoriali dovranno confrontarsi con una prova tutta nuova, che potrebbe mettere a repentaglio la loro permanenza nello show.

MASTERCHEF ITALIA 2020: IGINIO MASSARI PROTAGONISTA

La Masterclass di Masterchef Italia 2020 dovrà vedersela per la prima volta con il temutissimo Skill Test, una prova molto dura, che contribuirà ad accrescere le difficoltà della sfida settimanale. In ogni caso, anche nell’appuntamento di questa sera, i 20 aspiranti chef che si sono classificati nel corso delle selezioni – e che aspirano al titolo di nono Masterchef d’Italia – dovranno vedersela con una serie di ospiti, che contribuiranno ad accrescere le difficoltà della gara. Nell’appuntamento in onda fra poche ore, in particolare, le anticipazioni rivelano che le cucine di Materchef apriranno e porte a Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi e Daniele Usai, tre grandi conoscitori di prodotti ittici – tutti molto noti nel mondo delle cucine stellate – che inviteranno i concorrenti a sfidarsi in una competizione a tema; ma a complicare il percorso dei venti aspiranti chef sarà l’arrivo di una vecchia conoscenza di Masterchef: si tratta di Iginio Massari, noto maestro pasticcere e personaggio televisivo, che negli anni, con le sue prove di alta pasticceria, ha seminato il panico tra i concorrenti.



