Masterchef Italia 2021-2022 ed 11, 6a puntata/ Diretta, eliminato: ospite Anissa Helou

Anticipazioni Masterchef Italia 11, 6a puntata

Giovedì sera, torna puntuale Masterchef Italia 2021-2022 con nuove sfide e ospiti attesissimi. Le anticipazioni della sesta puntata rivelano che i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, sono sempre più esigenti nei confronti dei concorrenti aspiranti chef. La settimana scorsa Andrea e Nicholas sono stati eliminati definitivamente dal programma e questa sera qualcuno si aggiungerà a loro. Chi sarà?

Di sicuro non ci annoieremo: infatti vedremo i concorrenti di Masterchef Italia 11 alle prese con ingredienti di respiro internazionale, impegnati in un’esterna a Trieste dove svolgere un nuovo Pressure Test all’aperto. Ospite attesa di questa sesta puntata è la studiosa Anissa Helou, esperta di cucina islamica. Sotto il suo sguardo attento e concentrato, i concorrenti cercheranno di sorprenderla e conquistarla.

Masterchef Italia 2021-2022: fusione dei popoli con l’ospite Anissa Helou

Le anticipazioni della sesta puntata di Masterchef Italia 2021-2022 rivelano una nuova Mystery Box che contiene ingredienti “internazionali”. Elementi che sono diventati parte integrante della nostra cucina e con cui i concorrenti dovranno misurarsi. L’invention Test di questa sera, giovedì 20 gennaio, sostanzialmente vuole rappresentare la fusione tra popoli e culture, ma anche posare lo sguardo sulla cultura islamica.

Il pane sarà un alimento ricorrente nella sesta puntata di Masterchef Italia 11, in tre differenti versioni: Non uzbeko, lo Yufka turco il Rgaif marocchino. Tra le protagoniste, come dicevamo, la studiosa e scrittrice Anissa Helou, un osso duro da stupire e conquistare. Vedremo quindi quali concorrenti riusciranno a fare breccia nel suo cuore e ad incontrare i suoi gusti. L’esterna si svolgerà nella suggestiva Trieste, una città di confine e di grande cultura e tradizione.

Chi verrà eliminato nella 6a puntata di Masterchef Italia 11?

La settimana scorsa Andrea e Nicholas sono stati gli eliminati della quinta puntata. Quest’ultimo è rimasto in gara fino alla fine, ma si è rivelato il “peggiore” del Pressure Test Creativo, che consisteva nella preparazione di omelette gourmet. Una prova scaturita in seguito alla vittoria schiacciante ottenuta dalla brigata rossa nella sfida precedente, che ha quindi costretto la squadra blu ad un ulteriore test finale. Mentre Mery, Tina, Elena, Anna, Federico, Dalia e Polone hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, per Nicholas non c’è stato nulla da fare e la sua avventura è terminata anzitempo. Chi lo seguirà questa sera? Per scoprirlo non resta che mettersi comodi e sintonizzare su Sky, dove a partire dalle 21.15, si accenderanno i fornelli di Masterchef Italia 11.

