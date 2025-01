Masterchef Italia 14, anticipazioni 6a puntata: prova a tema eco-friendly

Il talent show culinario più atteso dal pubblico italiano torna in onda oggi, giovedì 16 gennaio 2025, con la sesta puntata di Masterchef Italia 14. La gara è ormai entrata nel vivo e per tutti gli aspiranti chef non c’è più margine di errore. In ogni prova sono chiamati a brillare sfoggiando le proprie capacità non solo professionali, ma anche caratteriali. Per superare le varie prove che, anche questa sera, si preannunciano proibitive, tutti i concorrenti devono preparare piatti in grado di conquistare il palato dei giudici, ma anche dimostrare di avere ottime capacità di lavorare in gruppo e di saper superare con forza e determinazione i vari ostacoli che possono sorgere in cucina.

Giorgio Locatelli apre un nuovo locale a Londra/ Il giudice di Masterchef: “Sarà nella National Gallery”

Sono diverse le prove che questa sera i concorrenti dovranno affrontare per poi sottoporsi al giudizio severissimo dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Ogni prova testerà le capacità di tutti gli aspiranti chef che dovranno fare i conti anche con la presenza di due ospiti speciali.

Mary in lacrime a Masterchef 14: "Arrivo convinta e mi buttano giù"/ Video: "Mi fa pensare al mio passato"

Le prove e gli ospiti della sesta puntata di Masterchef Italia 14

La puntata si apre con la Mystery Box dal tema “green”. I concorrenti dovranno superare la prova rispettando i limiti del consumo di energia e preparando dei piatti sostenibili. Nell’Invention Test, invece, il protagonista sarà il pluripremiato pizzaiolo Franco Pepe e mostrerà ai concorrenti come preparare l’ìmpasto perfetto svelando, in particolare, i segreti della sua famosissima pizza fritta. I concorrenti non potranno sbagliare nulla e dovranno dimostrare dimestichezza e preparazione professionale negli impasti.

Pagelle Masterchef Italia 14, 5a puntata/ Reza delude le aspettative. Sara e Mary non entusiasmano

Infine, nel corso dello Skill Test, infine, la cucina di Masterchef Italia diventerà internazionale con l’arrivo di Pía León, miglior chef donna al mondo nel 2021 secondo il World’s 50 Best Restaurants e che chiederà ai concorrenti di reinterpretare l’utilizzo di ingredienti esotici.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 14

Come ogni giovedì, dunque, la prima serata di Sky è dedicata al talento degli aspiranti chef di Masterchef Italia che, però, riescono anche ad emozionare il pubblico con le loro storie. Per vedere la sesta puntata in diretta televisiva basta sintonizzare il televisore alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, visibili solo dietro sottoscrizione di un abbonamento.