Masterchef Italia 2022, 3a puntata/ Diretta, concorrenti e eliminati: oggi ospite Antonio Lorenzon

Anticipazioni MasterChef Italia 2022, la terza puntata

Questa sera, giovedì 29 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda la terza puntata di MasterChef Italia 2022. Il secondo appuntamento con il cooking show ha totalizzato 769mila spettatori medi, in crescita del +6% rispetto all’esordio. Sui social l’hashtag ufficiale #MasterChefIt è entrato direttamente al primo posto nella classifica dei Trending Topic italiani durante la serata di giovedì scorso e vi è rimasto per tutta la notte (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in). Dopo i Live Cooking, in cui è stata formata la MasterClass, la sfida è pronta a entrare nel vivo. Nelle prime due puntate i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno assegnati i grembiuli bianchi con su cuciti i nomi propri (e un soprannome) a venti concorrenti, tra i 19 e i 74 anni.

MASTERCHEF ITALIA 2022, 2A PUNTATA/ Diretta, MasterClass: grembiuli bianchi assegnati

I concorrenti di Masterchef 2022

I 20 concorrenti di Masterchef Italia 2022 sono: Francesca, 39 anni, libera professionista tra l’Italia e la Cina; Laura, architetto romano di 31 anni; Hue, project assistant vietnamita di 27 anni ora a Firenze; Antonio (soprannominato Bubu), studente 19enne nato a Napoli; Rachele, 34enne milanese attiva nel mondo della moda; Francesco, 29enne cameriere romano; Edoardo, 26enne di Varese dai baffi super riconoscibili; Sara, 27enne impiegata bergamasca di origini marocchine; Silvia, imprenditrice casertana di 55 anni; Nicola, 20 anni, ex concorrente di Junior MasterChef; Luciana, 74enne, ex pubblicitaria di successo di Milano; Francesco, nato a Trento e ora a Cesena, appassionato di fotografia e cucina. E ancora: Leonardo, 20 anni, studente di Economia; Lavinia, 22enne di Chieri, studentessa; Ivana, assistente parlamentare 60enne di Roma; Roberto, 34 anni, che gioca a calcio a livello dilettantistico; Letizia, 25enne operatrice socio-sanitaria di Carpi; Giuseppe, il direttore organizzativo di un laboratorio di analisi mediche di Bari; Ollivier, 45 anni, manager di beni di lusso, un mix tra Croazia e Francia; Mattia, 37 anni, “bolzanino doc” che è stato in oltre 300 ristoranti stellati.

Plaxy, moglie Giorgio Locatelli/ Lei: "lontani non siamo felici"

Le prove della terza puntata di Masterchef 2022

All’inizio della terza puntata di MasterChef Italia 2022, i 20 concorrenti troveranno una Golden Mystery Box, in base alla quale potranno preparare un piatto dolce oppure salato, che darà la possibilità ai migliori della prova di salire direttamente in balconata evitando così lo step successivo. I concorrenti che non sono riusciti a superare lacrima prova, si rimetteranno all’opera per l’Invention Test, basato su due prodotti tipici e basilari della tradizione culinaria italiana. Ci sarà anche la prima prova in esterna, a Bassano del Grappa. Qui gli aspiranti chef dovranno ideare e preparare un menù per 35 produttori dell’Asparago bianco DOP. Ospite di questa sfida in terra veneta Antonio Lorenzon, “padrone di casa” bassanese e nono vincitore di MasterChef Italia. Al rientro in Masterclass, la brigata sconfitta sarà impegnata nel Pressure Test. Chi sarà il primo concorrenti a dover sfilare il grembiule bianco?

LEGGI ANCHE:

MasterChef Italia 2022,1a puntata/ Anticipazioni 15 dicembre: primi concorrenti. al via il Live Cooking

© RIPRODUZIONE RISERVATA