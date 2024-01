Masterchef Italia 2023, 5a puntata/ Diretta ed eliminato: prova in esterna con i Vigili del fuoco

Masterchef Italia 2023, anticipazioni e diretta quinta puntata

Giovedì 11 gennaio torna l’imperdibile appuntamento con la cucina di Masterchef Italia 2023. Il talent show culinario è ormai entrato nel vivo e la quinta puntata in onda questa sera si preannunzia davvero infuocata. Il compito di giudicare tutti i piatti che saranno preparati nel corso della serata spetta sempre ad Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Per gli aspiranti chef, le prove, puntata dopo puntata, stanno diventando sempre più difficili. Dopo la doppia eliminazione di Valeria e Niccolò. questa sera, tutti i concorrenti ancora in gara proveranno a strappare il biglietto per la puntata successiva.

Riuscirci, tuttavia, non sarà affatto facile. La quinta puntata, infatti, metterà gli aspiranti chef di fronte ad una Mistery Box davvero particolare, ad una prova in esterna infuocata e ad un Invention Test tra i più duri della tredicesima puntata.

Le prove della quinta puntata di Masterchef Italia 2023

La quinta puntata di Masterchef Italia 2023 vedrà i 16 aspiranti chef misurarsi con una Mistery Box davvero particolare: i concorrenti dovranno lavorare in coppia per ottenere le due Golden Pin in palio questa settimana. All’interno della scatola non ci saranno gli ingredienti, ma due bizzarri oggetti da utilizzare durante la preparazione del piatto. Spazio, poi, ad uno degli Invention Test più duri della stagioni e che è dedicato al “pacco in giù” ossia al pacco che, solitamente, le famiglie inviano ai figli che studiano o lavorano in città diverse e che contengono i prodotti culinari tipici del luogo di appartenenza. Il mittente del pacco sarà Antonino Cannavbacciuolo.

Infine, non mancherà l’appuntamento con la prova in esterna che, questa sera, vedrà la Masterclass raggiungere le Scuole Centrali Antincendi di Roma, tempio nazionale dei Vigili del Fuoco. I concorrenti saranno divisi in due brigate e, al termine della prova, i concorrenti della brigata sconfitta dovranno affrontare il Pressure Test dedicato ai funghi e che porterà ad un’eliminazione.

Come vedere in streaming Masterchef Italia 2023

Masterchef Italia va in onda ogni giovedì, in prima serata. La quinta puntata del talent show culinario più famoso della televisione italiana può essere seguita in tv alle 21.15 su Sky e NOW, disponibile anche on demand. Sia per Sky che per Now è necessario sottoscrivere un abbonamento.

