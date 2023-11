MATERIE PRIME/ Così l’Ue aiuta la Russia a bombardare l’Ucraina

Nonostante l’invasione dell’Ucraina, le aziende europee sono autorizzate ad acquistare materiali “critici” come titanio, alluminio o nichel dalla Russia. Più di 13 miliardi di euro di questi metalli sono stati importati in Europa dal 2022. I giganti dell’aeronautica come Airbus e Safran ne approfittano, a rischio di alimentare la macchina da guerra del Cremlino e di arricchire gli oligarchi ancora sotto sanzioni finanziarie. Per produrre i suoi aerei di linea a lungo e medio raggio, aerei da carico o elicotteri, i produttori di aerei hanno bisogno di minerali o metalli specifici raggruppati sotto il nome di “materie prime critiche”. Tra questi c’è il titanio, un metallo sia leggero che molto resistente, di cui uno dei suoi principali fornitori è la Russia. La guerra in Ucraina non sembra aver cambiato il gioco. Tra il 24 febbraio 2022, data di inizio del conflitto, e il 14 marzo 2023, Airbus ha acquistato per 22,8 milioni di dollari di titanio russo, quattro volte di più rispetto ai 13 mesi precedenti.

Ebbene il principale partner di Airbus a Mosca si chiama Vsmpo-Avisma. È il leader mondiale nella produzione di titanio. Tuttavia, questa società è di proprietà per il 25% di Rostec, la società nazionale di armi che produce missili, armi di precisione o attrezzature per le forze aeree russe, e per il 65% dell’ex direttore degli investimenti di questa azienda statale. I legami tra Rostec e Vsmpo-Avisma sono così stretti che le due entità condividono uno stesso presidente. Il suo nome: Sergej Cemezov. Questo uomo d’affari, che ha stretto legami con Vladimir Putin ai tempi del KGB, è stato sotto sanzioni europee dall’annessione della Crimea nel 2014. Nonostante Rostec, la società di armamenti presieduta da Sergej Cemezov, sia soggetta a restrizioni dal marzo 2022 dall’inizio dell’invasione, i volumi di produzione di Rostec sono decuplicati. E tutto ciò certamente grazie a Airbus.

Un caso? I ministri del Consiglio d’Europa non hanno inflitto sanzioni ai produttori di materie prime critiche. Con queste esenzioni, viene alla luce la grande dipendenza dell’Unione Europea dalle miniere russe. Nel 2021, il primo mercato per il titanio russo era l’Ue, con il 47,7% della quota delle esportazioni della Federazione.

Lo stesso vale per l’alluminio. Grazie ai vantaggi concessi dagli Stati membri, la società Vsmpo-Avisma avvantaggia anche il gruppo Safran, di cui lo Stato francese è azionista. Tra febbraio 2022 e marzo 2023, il produttore di armi e motori per aerei ha importato 25 milioni di dollari di titanio russo. Il tonnellaggio dei suoi ordini è raddoppiato rispetto ai 13 mesi precedenti.

Dall’inizio della guerra, l’Ue ha importato metalli russi per almeno 13,7 miliardi di euro, secondo Eurostat. Principalmente alluminio, nichel, rame e titanio. Per la Francia, la fattura era di circa 276 milioni di euro solo per l’anno 2022, secondo le statistiche compilate internamente dalla Commissione europea.

Ma anche il nichel può considerarsi una materia prima critica. Ebbene l’azienda di Vladimir Potanine, presidente e principale azionista di Nornickel, uno dei leader mondiali del settore minerario ha registrato un fatturato di 7,6 miliardi di dollari legato alle sue esportazioni di nichel e rame verso l’Ue. Senza contare 3 miliardi di dollari di palladio, platino e rodio che sono entrati in Europa attraverso l’aeroporto di Zurigo. Un terzo delle sue consegne sono state trasportate in Finlandia, dove l’azienda possiede una raffineria.

Ma non è certamente il solo caso. Per esempio Rusal, gigante russo dell’alluminio, si affida ai paradisi fiscali riuscendo a esportare almeno 2,6 miliardi di dollari di alluminio nell’Ue nei sedici mesi successivi all’aggressione dell’Ucraina. In Europa, il gruppo possiede ancora una fonderia in Svezia e la più grande raffineria europea di alluminio, in Irlanda. Anche se il suo principale azionista, il miliardario Oleg Deripaska, è sanzionato da Bruxelles, l’azienda sfugge a qualsiasi restrizione. Nell’agosto 2023, l’Europa rappresentava ancora un terzo delle sue entrate, secondo la comunicazione ufficiale del gruppo.

