Mathieu Kassovitz, incidente in moto: è grave/ Il regista e attore ricoverato in codice rosso

Versa in gravi condizioni l’attore e regista francese Mathieu Kassovitz, a seguito di un incidente in moto. L’artista, divenuto famoso nel 1995 con il film “L’odio”, nonché noto per le sue numerose apparizioni in varie pellicole di fama internazionale come ad esempio “Il favoloso mondo di Ameli”, è stato vittima di un incidente motociclistico avvenuto nella giornata di ieri, domenica 3 settembre, sul circuito di Montlhery, vicino a Parigi (regione dell’Essonne).

Stando a quanto fatto sapere dal tabloid francese Bfm, così come si legge su Fanpage, Kassovitz sarebbe stato trasportato in condizioni gravi presso l’ospedale, e al momento sarebbe ancora ricoverato. L’attore e regista ha 56 anni, e in base a quanto ricostruito dal tablid d’oltralpe stava partecipando ad un corso di motociclismo sul circuito francese, ma qualcosa deve essere andato storto e alla fine Kassovitz è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Kremlin-Bicetre, comune di Val-de-Marne, al confine con il sud di Parigi dalla Porte d’Italie.

MATHIEU KASSOVITZ, INCIDENTE IN MOTO: I SUOI GRANDI SUCCESSI NEL MONDO DEL CINEMA

L’attore è stato ricoverato in codice rosso ma stando a quanto riferisce ancora Bfm non sarebbe comunque in pericolo di vita. Kassovitz è nato a Parigi il 3 agosto del 1967 e come detto sopra è divenuto famoso per la direzione del film L’odio, pellicola del 1995 con Vincent Cassel. Nel ruolo di attore ha invece recitato sotto la guida di registi come Jean-Pierre Jeunet e Costa-Gavras, ottenendo anche la nomination ai Premi César come miglior attore.

Si ricordano anche il Quinto Elemento e Valerian di Luc Besson, e Munich di Steven Spielberg. La sua seconda grande passione è sempre stata quella dei motori, e nel 2009, a bordo di una Tesla Roadster, ha vinto Rallye Monte Carlo des Énergies Nouvelles, categoria auto elettriche. La speranza, ovviamente, è che possano arrivare quanto prima buone notizie circa le condizioni fisiche di Kassovitz.

