Mathieu Magni, fidanzato Beatrice Marchetti/ Lei: “mi manca moltissimo”

Mathieu Magni è il fidanzato di Beatrice Marchetti, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. La modella proprio durante la sua permanenza nel reality show di Canale 5 ha rivelato di essere felicemente fidanzata ed innamorata di Mathieu, imprenditore nel settore delle auto di lusso appartenente alla famiglia Magni. Un grande amore tenuto lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo a lungo, ma che la Marchetti ha confessato durante la sua avventura in Honduras. Ritrovatasi da sola a Playa Emboscada, la modella ha avuto modo di scrivere su una sorta di diario di bordo i suoi pensieri e tra tutti ce ne è stato uno che ha incuriosito la padrona di casa Ilary Blasi. Si tratta di un “Ti amo” che la modella ha appuntato su una delle sue pagine. La Blasi allora le ha chiesto a chi fosse indirizzato e la Marchetti ha rivelato che è per il suo fidanzato a cui è molto legata.

Isola dei famosi 2021/ Diretta: Roberto Ciufoli eliminato

Beatrice Marchetti e l’amore per Mathieu Magni: “ho pensato molto a lui”

“Sì, assolutamente è per il mio fidanzato, Mathieu Magni, dai dopo una settimana da sola qui, ho pensato molto a lui” – ha detto la modella. Una confessione che ha emozionato tantissimo la modella che, alcune settimane dopo, è stata sorpresa proprio dal suo compagno che le ha inviato una lettera d’amore. “Baby ti seguo, ti stimo e ti garantisco che in questo momento stai dando grande forza e resistenza. Molte persone mi confidano sempre che non sarebbero mai resistite dove stai tu, stai dimostrando a te e a chi ti segue un grande spirito combattivo e di adattamento. Questa forte esperienza è comunque un gioco e tu arrivata da estranea a tutto questo ambiente e dinamiche con la tua semplicità e purezza intellettuale sono convinto che, a prescindere da tutto, hai già vinto. Sappi che non sei sola, siamo e sono li con te. Mi raccomando fai rumore, mi manchi tanto. Ti amo” queste sono le parole del fidanzato alla compagna.

