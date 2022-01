Matilda 6 mitica/ Su Tv8 il film cult di e con Danny DeVito

Matilda 6 mitica, film di Tv8 diretto da Danny DeVito

Matilda 6 mitica va in scena oggi, 6 gennaio, a partire dalle ore 14:00 su Tv8. Questa pellicola ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1996 ed appartiene ai generi per famiglie e commedia. Il regista del film è l’attore Danny DeVito mentre la sceneggiatura è stata curata da Nicholas Kazan e Robin Swicord.

Sì, lo voglio/ Su Rai 2 ci si lecca i baffi con un film dolcissimo

All’interno del cast del film ci sono molti attori molto famosi come Danny DeVito, Mara Wilson, Embeth Davidz, Pam Ferris, Rhea Perlman e Jimmy Karz. Le musiche del film sono state composte da David Newman mentre la fotografia è stata messa a punto da Stefan Czapsky.

Matilda 6 mitica, la trama del film: una bambina fuori dal comune

Soffermiamoci sulla trama di Matilda 6 mitica. Matilda Wowmwood è una bambina di 6 anni dotata di un’intelligenza fuori dal comune. Tuttavia, sembra sempre che nessuno riesca a dare la giusta riconoscenza a questa bambina. La famiglia la degrada e la trascura, non donandogli le giuste attenzioni. Il padre Harry non fa altro che sminuirla ricordando che è lui il capo della famiglia e lei non ha nessun valore. Allo stesso tempo, il fratello maggiore Michael è un prepotente che fa molti dispetti alla sorella. Anche a scuola le cose non sembrano andare bene. Matilda odia la signorina Agatha Trinciabue, la sua maestra, nota per i modi dispotici e violenti che usa nei confronti dei bambini.

Halvdan il giovane vichingo/ Su Italia 1 il film con Vilgot Hedtjarn

Un giorno comunque, Matilda capisce di poter usare la telecinesi a suo piacimento. Questa abilità straordinaria è frutto della sua intelligenza. Così, Matilda si ritrova a far volare cose o persone e a spostare oggetti solo con la forza del pensiero. Si serve di questo potere per fare dispetti alla famiglia e per fare dei piccoli scherzi. L’unica che comprenderà il talento di Matilda e cercherà di accudirla sarà la signorina Honey. Questa dolce maestra starà vicino alla bambina, le darà supporto e le insegnerà che con il suo talento può ancora fare del bene.

Video, il trailer del film “Matilda 6 mitica”

Scuola di ladri parte seconda/ Su Rete 4 tornano Boldi e Pozzetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA