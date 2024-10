La giovane e bella attrice Matilde De Angelis sarà una degli ospiti della trasmissione Da Noi…A ruota libera, in onda domenica 13 Ottobre 2024. La donna parlerà di tanti temi, dal suo lavoro a qualche curiosità riguardo alla vita privata e al rapporto con il suo attuale fidanzato, Alessandro De Santis. Andiamo a conoscere meglio e scoprire chi è il fidanzato dell’attrice.

Abbiamo scoperto di Matilde e Alessandro nell’ultima edizione del Festival di Sanremo (quella 2023) con lui che era uno dei due protagonisti dei Santi Francesi, gruppo che ha sorpreso positivamente durante la trasmissione canora. Lo abbiamo ammirato per la sua canzone e per la rielaborazione di Halleluja, ma abbiamo conosciuto Alessandro e i Santi Francesi anche durante X-Factor, trasmissione dedita a lanciare i giovani talenti.

Matilda De Angelis era sugli spalti in mezzo al pubblico a tifare per lei, stavolta non era lei la protagonista ma la donna è stata ben felice di lasciare le luci della ribalta al compagno che ha fatto sicuramente una bella figura. Alessandro De Santis nasce a Cuorgnè in Piemonte nel 1998 e forma insieme a Mario Francese il duo Santi Francesi, che si fece conoscere anche ad Amici ma esplose durante una delle ultime edizione di X-Factor.

Prima l’esperienza a Sanremo Giovani e poi quella tra i grandi con I Santi Francesi che hanno ottenuto un ottimo successo. L’amore con Matilde De Angelis e i due hanno un legame sempre più forte. Sempre nel periodo di Sanremo Matilde si è raccontata ai microfoni di Vanity Fair ed ha svelato come è nato questo nuovo amore, una storia ‘creata grazie ai social’.

Nessun incontro romantico ma semplicemente i due si sono incontrati mediante i social e Matilde ha rivelato a Grazia: “Avevo ascoltato alcune sue canzoni due o tre anni fa, ci siamo conosciuti su Instagram dove inizialmente avevamo cominciato a seguirci a vicenda”. Una storia comune per il terzo millennio anche se nata sui social e Matilde ha chiarito senza dubbi:

“Come per la vita, che cosa sia romantico non si giudica dall’inizio ma bensi’ dalla fine. La nostra è una storia romantica perchè entrambi siamo molto romantici”. La donna è molto legata ad Alessandro e la loro storia prosegue senza problemi. Riguardo il loro rapporto Matilde ha proseguito: “Cosa mi ha colpito di lui a primo impatto? Sicuramente la voce, è la voce più bella e profonda che io abbia mai sentito”, ha spiegato l’attrice. Prima di Alessandro Matilde De Angelis ha vissuto una profonda storia d’amore con l’attore Sergio Castellitto.