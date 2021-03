Matilda De Angelis: “Fidanzata con Nayt ma libera”/ “Lui è una persona straodinaria”

Matilda De Angelis ha solo 25 anni ma ha già recitato con Nicole Kidman (nella serie The Undoing), ha calcato il palco del Festival di Sanremo nei panni di co-conduttrice, ha recitato al fianco di star internazionali come Aidan Turner nella fiction di Rai 1 Leonardo; ed è di certo solo l’inizio della sua carriera. Matilda è tuttavia una ragazza pragmatica; così, quando racconta i suoi esordi nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale OGGI, in edicola da giovedì primo aprile, ammette “Inutile romanzare: quando vieni da una famiglia molto umile come la mia e il lavoro ti casca in testa, lo fai anche per soldi”.

E non si fa problemi a parlare dei segni sul viso: “Ho qualche cicatrice di cui vado fiera perché sono la narrazione della mia battaglia. Tutti mi dicono che ho la faccia da bambola, ma non è così”. La libertà di esprimersi e di essere se stessa è una assoluta priorità per Matilda, anche quando si parla d’amore. Tant’è che ammette “Ho un fidanzato, ma devo sentirmi libera”.

Il fidanzato di cui parla è William Mezzanotte, in arte Nayt, con il quale è stata recentemente paparazzata, “un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria”, ha precisato nel corso dell’intervista. Poi, spostando l’attenzione su Caterina, il personaggio da lei interpretato in ‘Leonardo’, ha dichiarato: “Aspiro a essere quel tipo di donna, con un lato femminile dolcissimo e premuroso però, allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla”.

