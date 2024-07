Matilda De Angelis, chi è la fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi/ “Conosciuti sui social…”

Classe 1995, Matilda De Angelis è una delle giovani attrici italiane di maggiore talento, tanto da aver avuto successo anche oltreoceano, dove ha preso parte a “Undoing – Le verità non dette” con Nicole Kidman Hugh Grant. In Italia, tra i film di maggior successo con Matilda nel cast, c’è “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” di Elio Germano: interpretazione che è valsa all’attrice anche il David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Nel marzo del 2021, poi, la De Angelis è stata co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, mentre negli anni successivi ha preso parte anche alla serie biografica di Leonardo. Una carriera di successo, dunque, per la giovane attrice di origine bolognese, che ha un rapporto stretto anche con la musica, essendo stata protagonista di vari videoclip, dai Negramaro fino ad Elisa, passando per i Thegiornalisti. Sul set, dunque, la vita di Matilda De Angelis prosegue a gonfie vele… E quella privata non è da meno! Da qualche tempo, infatti, Matilda è felicemente fidanzata con Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi.

Come è nato l’amore tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis

Matilda De Angelis è fidanzata con Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi: il primo contatto tra i due c’è stato su Instagram, come rivelato dall’attrice. I due giovani, infatti, si seguivano sui social e un giorno hanno iniziato a parlare: “La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi” ha rivelato proprio Matilda qualche tempo fa, parlando di come sia cominciata la loro storia. L’attrice ha poi affermato di pensare che Alessandro abbia “la voce più bella del mondo”.

I due giovani svolgono un lavoro fuori dal comune ma Matilda De Angelis non ha dubbi: “Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”. Nonostante l’attrice si descriva come una persona molto indipendente, ammette che Alessandro l’ha “investita come un camion a 250 all’ora”, spiegando di aver perso il controllo con lui. Un amore travolgente, dunque, per i due giovani, che si godono la loro felicità.











