Matilde De Angelis, fidanzata Alessandro De Santis (Santi Francesi)/ “Investita come un camion a 250 all’ora”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Alessandro De Santis e la fidanzata Matilda De Angelis de I Santi Francesi: i due sono usciti allo scoperto recentemente da quando l’attrice ha confermato la relazione con Alessandro De Santis, cantante del duo de I Santi Francesi. Un amore nato ai tempi dei social, visto che Matilde e Alessandro si sono beccati su Instagram! A raccontarlo dalle pagine del settimanale Grazia è stata proprio l’attrice che ha ricevuto nel 2021 il premio come miglior attrice non protagonista al David di Donatello per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. “Ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda” – ha raccontato Matilde. Da un messaggio su Instagram è nato un amore, visto che la coppia parlando della sua relazione con il frontman ha detto – “è una storia romantica”.

Alessandro De Santis e la fidanzata Matilda De Angelis fanno coppia fissa da circa un anno e recentemente l’attrice ha messo in stand bye tutti i suoi impegni per seguire il suo compagno durante la prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024 dove I Santi Francesi hanno partecipato in gara con il brano “L’amore in bocca”.

La storia d’amore romantica tra Alessandro De Santis e la fidanzata Matilda De Angelis dei Santi Francesi è iniziata per caso durante un concerto: i due si incrociano per la prima volta ad un live, ma in realtà il primo approccio è arrivato tramite i social; per la precisione Instagram dove hanno cominciato a seguirsi a vicenda dando il là all’inizio di qualcosa di speciale. “E’ una storia romantica, al di là di come è iniziata, perché romantici lo eravamo noi” – ha detto l’attrice che è follemente innamorata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi. Dalle pagine di Vanity Fair, infatti, l’attrice ha raccontato che Alessandro De Santis dei Santi Francesi l’ha “investita come un camion a 250 all’ora”.

A colpirla non solo il grandissimo talento artistico dell’interprete e performer, ma soprattutto il suo carattere e modo di essere. “Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca” – ha detto l’attrice.











