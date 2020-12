MATILDE BRANDI VIDEO SCHERZO IENE/ Quei denti rovinati prima di incontrare Tom Cruise

“Smile is bad, because my dentist ha sbagliat“: forse questa frase meglio di ogni altra riassume lo scherzo de Le Iene Show a Matilde Brandi in onda oggi su Italia Uno a partire dalle 21:10. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è finita infatti nella trappola tesa per lei da Nicolò De Devitiis, letteralmente crudele, al punto di portare alle lacrime la nota showgirl. Ma cos’è successo di tanto grave da sortire una simile reazione nella bella Matilde? Si può dire in poche parole che Le Iene abbiano giocato con i sentimenti della Brandi, la quale, dopo aver realizzato il sogno di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini, ha creduto di essere in procinto di realizzare anche un altro grandissimo desiderio. Quale? Incontrare un mito vivente del cinema americano come Tom Cruise. Roba da ostentare un sorriso smagliante, a meno che quei denti, nel frattempo, non siano anneriti…

MATILDE BRANDI, VIDEO SCHERZO IENE

Ma che è successo alla dentature perfetta di Matilde Brandi? Perché i suoi denti sono improvvisamente diventati scuri? Dal video di anticipazioni dello scherzo de Le Iene possiamo intuire che un’igienista inesperta abbia fatto danni. Danni irreparabili? Certamente no, come il dentista di fiducia assicura a Matilde. Ma nell’immediato non c’è niente che si possa fare: il provino in programma con Tom Cruise è ormai dietro l’angolo e a poco serve guardarsi continuamente nello specchietto retrovisore dell’auto, non c’è nulla che farà tornare bianchi come prima quei denti in tempo per l’incontro della vita. A Matilde, insomma, tocca affrontare Tom – o colui che lei crede essere Cruise – e comunicargli che quei denti sono neri. Anzi, per usare un’espressione che scommettiamo diventerà iconica: “Smile is bad, because my dentist ha sbagliat“.



