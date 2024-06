Maturità 2024, l’in bocca al lupo ai figli di Matilde Brandi, Samantha De Grenet/ I messaggi delle mamme vip

Matilde Brandi alle prese con la maturità delle gemelle Aurora e Sofia: “In bocca al lupo figlie mie”

Milioni di ragazzi da oggi sono alle prese con gli esami di Maturità, al via come sempre con la prima prova scritta di italiano. Quest’anno le tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione comprendevano Ungaretti, Levi Montalcini, Pirandello, Galasso e Nicoletta Polla-Mattiot. Gli esami di Stato sono una tappa importante nella vita di ogni studente che segna il passaggio, almeno simbolico, dall’adolescenza all’età adulta. E tra i ragazzi alle prese con gli esami di Maturità 2024 ci sono anche i figli dei volti noti i cui genitori hanno voluto fare i migliori auguri.

Matilde Brandi, sorpresa del fidanzato all'Isola/ Poi la proposta a Vladimir: "Ti voglio testimone di nozze!"

Tra la mamme fiere ed allo stesso preoccupate per i proprio figli c’è anche l’ex naufraga dell’Isola dei famosi 2024 Matilde Brandi e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Samantha De Grenet. La ballerina e showgirl, infatti, è mamma di due gemelle Sofia e Aurora nate dalla relazione con il commercialista Marco Costantini nel 2006. Ritornata giusto in tempo dalla sua avventura in Honduras per stare accanto alle figlie ha affidato ad un post su Instagram il suo agurio: «In bocca al lupo figlie mie per gli esami di maturità!», pubblicando anche una foto delle figlie durante la loro festa di 18 anni.

Chi è Samantha De Grenet, la carriera tra moda e tv/ Il marito Luca Barbato e la crisi: “Si ruppe qualcosa…”

Esami di maturità 2024, Samantha De Grenet fiera e orgogliosa del figlio Brando

E mentre Matilde Brandi è alle prese con l’esame di Maturità 2024 delle gemelle Sofia e Aurora, nella sue identita situazione, Samantha De Grenet si mostra fiera ed orgogliosa del figlio Brando, 18enne nato dal matrimonio con il marito Luca Barbato. «In bocca al lupo a tutti i ragazzi che questa mattina, come mio figlio, affronteranno il primo scritto degli esami di maturità», ha scritto in una storia su Instagram mentre di recente si è commossa per l’ultimo giorno di liceo del figlio: “Oggi è stata una giornata davvero emozionante! La cerimonia di saluto ai ragazzi che quest’anno affronteranno la maturità mi ha toccato profondamente il cuore facendomi fare un lunghissimo viaggio mentale. Sono una donna che con l’età è diventata sicuramente più sensibile e di conseguenza più facile alla lacrima, ma credo che per un genitore, così come per un figlio, la fine della scuola sia qualcosa di estremamente importante”











© RIPRODUZIONE RISERVATA