Matilde Caressa si è fidanzata/ Stavolta Le Iene non c’entrano: e mamma Benedetta?

Matilde Caressa ha trovato l’amore. La figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa ha ufficializzato la relazione sui social, come avviene negli ultimi tempi. Niente frasi, ma due cuori azzurri, del resto la foto non ha bisogno di spiegazioni. Nello scatto infatti Matilde Caressa si scambia un tereno bacio con il fidanzato. E lui non ha perso tempo: ha subito risposo commentando la foto. «Ti amo», gli ha scritto il ragazzo, Jacopo Valentini. E la figlia della conduttrice e del commentatore sportivo ha replicato con un cuore, stavolta rosso. «Che romanticone che sei», la replica di un utente, forse un amico. E il fidanzatino di Matilde Caressa schiettamente ha risposto: «Che te devo di». Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e quindi cugina di Matilde Caressa, si è limitata a commentare con un’emoticon in cui la faccina ha due occhi a forma di cuori. Chissà cosa ne pensa mamma Benedetta, che diede in escandescenze nello scherzo de Le Iene quando scoprì che la figlia usciva con un ragazzo…

MATILDE CARESSA SI È FIDANZATA (E NON È UN ALTRO SCHERZO DE “LE IENE”)

Intanto ha fatto discutere un video pubblicato dalla madre, nel quale Matilde Caressa è ripresa mentre casa. Il filmato risale al compleanno di Benedetta Parodi. La maggiore dei tre figli della conduttrice di Bake Off ha imbracciato il microfono durante la festa per esibirsi in alcuni brani. A distanza di qualche giorno la madre ha condiviso il video che aveva inserito nelle Instagram Stories, stavolta per intero. Matilde appare molto disinvolta, già padrona del palco. Ma l’esibizione con il brano di Amy Winehouse non è piaciuta a tutti. E infatti tra i commenti dei followers non sono mancate critiche alla ragazza. «Perché bisogna essere falsi e ipocriti? Non canta bene, punto. Magari con il tempo e lo studio migliorerà sicuramente», ha scritto una utente rispondendo a quanti avevano apprezzato invece la performance. Un altro poi ha tirato in ballo Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi, che ha già pubblicato il suo primo singolo col nome d’arte Gispia. «Ma queste figlie delle Parodi che vogliono fare tutte le cantanti? Mah».

💙💙





