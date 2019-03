Benedetta Parodi, video scherzo Iene/ La figlia Matilde cotta dello chef 40enne…

“La figlia adolescente della Parodi: cotta e mangiata”. Si chiama così lo scherzo che “Le Iene” ha realizzato per la puntata di oggi. Benedetta Parodi è la vittima, sua figlia invece è la complice. Tutto parte da una proposta: un programma di tre puntate nel quale cucinare “a quattro mani”. La figlia Matilde fingerà di perdere la testa per lo chef 40enne. La ragazza interrompe la registrazione, con la scusa di dover mangiare, e si presenta allo chef. La registrazione prosegue senza problemi, ma la sera mamma Benedetta scopre che i due sono usciti. «Ma chi ti ha dato il permesso?», chiede quando la contatta al telefono. «Ma sei impazzita? Ma quanti anni pensi di avere?», chiede alla figlia. E poi incalza: «Ma come ca..o ti è venuto? Potrebbe essere tuo padre! Ma voi due? Tu e lui? Ma che ca..o ti è preso per la testa? È un vecchio per te». La figlia le dice che sta prendendo un aperitivo con lui. «Ma hai 16 anni. Ora prendi il taxi, è troppo tardi per la metropolitana. In moto? Ma chi ca..o è?». Complice dello scherzo è il marito Fabio Caressa, con il quale si confronta dopo il ritorno a casa della figlia.

BENEDETTA PARODI, SCHERZO IENE: LA FIGLIA E LO CHEF 40ENNE

Benedetta Parodi decide di confrontarsi con la figlia. «Ha oltre 30 anni, viene a casa mia, lavora con me e senza dirmi niente dà un appuntamento ad una ragazzina di 16 anni. Ma secondo te cosa vuole?». La figlia Matilde Caressa le spiega che è un ragazzo carino, con il quale si è trovata bene. «Ok, sarà il tuo migliore amico», risponde sarcastica lei. «Ma se lui ti ha invitato è perché in realtà ha altre mire. Ma svegliati Matilde, svegliati. Li conosco meglio di te gli uomini. Questo esce con te perché vuole trombarti», le spiega Benedetta Parodi. La figlia non ne vuole sapere, allora la madre la minaccia: «Se ti vedo uscire con quello lì, tu non esci più». Il giorno dopo però scopre che i due sono usciti insieme e che le ha regalato un tatuaggio. «Almeno so cosa stanno facendo in quella casa. Comunque Matilde è completamente fuori controllo. Adesso si becca una punizione… Ha sbandato per questo qua. Maledetto!». Quando arrivano a casa dello chef Benedetta Parodi comincia a urlare e per allontare la figlia da quella casa arriva a prenderla anche per capelli. Quando scopre che è uno scherzo de “Le Iene” scoppia a piangere. «Mi sa che ora mi lascia», scherza Fabio Caressa.

VIDEO SCHERZO IENE A BENEDETTA PARODI



© RIPRODUZIONE RISERVATA