MATILDE E CARLOTTA, FIGLIE DI MICHELE CUCUZZA/ “Mamme diverse ma noi trio fantastico”

Michele Cucuzza, ospite di Verissimo, ha parlato delle sue due figlie, Carlotta e Matilde: “Hanno due mamme diverse, ma siamo un trio fantastico. Carlotta è a Parigi, Matilde prima a Roma e ora a Milano. I figli vorrebbero sempre che i genitori la sera entrino nella camera da letto insieme, c’è poco da fare. Io però ho cercato di compensare questa mancanza con tanto affetto. Loro sono due sorelle e di questo sono molto contento, siamo legatissimi”.

E ammette: “Da padre avrò fatto tantissimi errori, ma insieme abbiamo anche fatto tante cose. In primis viaggiare, le ho portate in giro per il mondo”. Adesso sogna di diventare nonno. “Io sono diventato papà da grande. Ero pronto. Carlotta è stata molto desiderata, è stato un sogno. Sapevamo che sarebbe nata proprio lei, ancora prima della gravidanza. Il desiderio è diventato poi realtà. Le ho chiesto di darmi un nipotino, ma dice che devo stare calmo ed è ancora presto”, ha raccontato. (agg. di Chiara Ferrara)

Michele Cucuzza sulle figlie Matilde e Carlotta: “sono un dono”

Matilde e Carlotta sono le figlie di Michele Cucuzza nate da due relazioni diverse. Il giornalista e volto storico del programma “La vita in diretta” è molto legato alle figlie che sono la gioia più grande della sua vita. In rarissime occasioni ha parlato di loro, ma non ha mai nascosto come il loro arrivo sia stato un dono. “Quando mi chiamano papino mi squaglio” ha raccontato il giornalista e conduttore televisivo in una intervista rilasciata ad Alganews parlando delle figlie con parole di grandissimo affetto: “sono tutto. Sono la bellezza della vita. Sono dei doni. Ho avuto dei doni che di certo non merito”.

La prima figlia è Carlotta e vive a Parigi. Sono pochissime le notizie sul suo conto, anche se il padre di lei ha raccontato: “Carlotta è come me schiva e molto concreta. Sa organizzare perfettamente la propria vita, ottimizzando i tempi, adattandosi facilmente alle circostanze. Matilde invece è una ragazza curiosa, con un profondo senso critico. Piena di talento e paciosa. In quest’ultimo aspetto ha ereditato le radici siciliane che io ho mai perso”.

Michele Cucuzza e il rapporto con le figlie Matilde e Carlotta

Carlotta è la prima figlia di Michele Cucuzza. Successivamente il giornalista e conduttore televisivo ha incontrato una seconda donna a cui si è legato per diversi anni. Una storia d’amore importante per il giornalista che si è anche sposato con la donna da cui ha avuto la seconda figlia Matilde. Di lei ha raccontato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip: “ero a Roma e ho conosciuto un’altra donna della quale mi sono innamorato. Insieme abbiamo deciso di fare Matilde, nel 1993, la mia seconda figlia. Loro sono tutto. Sono la bellezza della vita. Sono dei doni. Ho avuto dei doni che di certo non merito”.

Diventare padre per Cucuzza è stata un gioia immensa, anche se non sono mancati dei momenti di difficoltà. Per fortuna il giornalai ha potuto sempre contare sul supporto delle madri per cui ha speso parole di stima: “grazie alle madri delle due ragazze che non hanno affatto ostacolato il mio ruolo di padre, sono riuscito ad instaurare con le mie figlie un ottimo rapporto”.











