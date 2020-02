Ex moglie e figlie di Michele Cucuzza/ “Carlotta e Martina? Loro sono tutto. Sono la bellezza della vita”

Oggi Michele Cucuzza è fidanzato da circa tre anni con il medico estetico Rosanna Catizzone, ma in passato ha avuto due relazioni molto importanti. Da queste storie sono nate le sue due figlie, Carlotta e Martina, le quali, nonostante oggi vivano lontane, (Carlotta abita a Parigi, ndr) sono riuscite a instaurare un ottimo rapporto. Di questo, il giornalista RAI ha parlato in un confessionale, dove ha di recente ripercorso la sua linea della vita. Dall’arrivo a Roma a quel “picco” degli anni ottanta (“la nascita della mia prima figlia), fino all’incontro con sua moglie, Cucuzza ha raccontato: “Io avevo conosciuto la mamma di Carlotta (la sua primogenita, ndr) a Milano e facevo quello che le faceva da guida. Da Parigi – spiega il gieffino vip – era venuta per la settimana del design e lei doveva ripartire, l’indomani mattina sarebbe ripartita per Parigi. Non eravamo mai stati insieme e io le ho detto ‘facciamo un figlio’, mi ha risposto ‘tu sei pazzo’, e invece l’abbiamo fatto, Carlotta, nel 1988”.

MICHELE CUCUZZA: DUE FIGLIE E…

Qualche anno dopo, però, a far breccia nel cuore di Michele Cucuzza è stata sua moglie, la madre della sua seconda figlia: “Ero a Roma e ho conosciuto un’altra donna della quale mi sono innamorato”, spiega con un pizzico di emozione il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 in un confessionale. “Insieme abbiamo deciso di fare Matilde, nel 1993, la mia seconda figlia. Loro – precisa Cucuzza – sono tutto. Sono la bellezza della vita. Sono dei doni. Ho avuto dei doni che di certo non merito”. A dispetto di quanto accaduto, il giornalista ha raccontato ad Alganews di aver potuto svolgere il suo ruolo di padre con serenità: “Grazie alle madri delle due ragazze – ha precisato – che non hanno affatto ostacolato il mio ruolo di padre, sono riuscito ad instaurare con le mie figlie un ottimo rapporto“. E anche il legame tra le due ragazze oggi è idillico: “Se Carlotta si è appassionata alla lingua italiana lo deve proprio alla sorella”.

MICHELE CUCUZZA, CHI È L’EX MOGLIE

Le figlie di Michele Cucuzza hanno avuto la possibilità di crescere serene, nonostante la distanza che le ha sempre separate: “Quando (Carlotta, ndr) soggiornava a casa mia senza parlare una parola di italiano vedeva i cartoni animati insieme con Matilde. E parola dopo parola hanno iniziato a comunicare nella nostra lingua”. Dopo aver superato il primo, grande ostacolo, però, le due sorelle sono andate oltre: “Con il tempo, volendosi bene – ha spiegato Michele Cucuzza ad Alganews – hanno continuato a mantenersi in contatto quotidiano grazie alla posta elettronica. Adesso che Carlotta parla un perfetto italiano venato da accento francese – ha aggiunto – vorrebbe laurearsi e trasferirsi a Roma per lavorare in ambito culturale: funzionaria di un museo, impiegata nell’ambasciata di Francia, oppure nell’organizzazione di eventi artistici”.



