L’amore di Benedetta Parodi e Fabio Caressa per le figlie Matilde ed Eleonora

Matilde ed Eleonora sono le figlie femmine di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. La coppia ha anche un figlio maschio di nome Diego che stando a quanto raccontato dalla conduttrice a Vieni da Me “vive davanti ai videogiochi”. Al di là di qualche dichiarazione sporadica, la coppia è molto riservata sul fronte famigliare. E così anche di Matilde ed Eleonora non si hanno molte informazioni, se non fosse per il fatto che Eleonora ha partecipato con papà Caressa a Pechino Express la scorsa edizione.

Fabio Caressa/ L'amore per la moglie Benedetta Parodi e per il suo lavoro: "Ho sofferto tanto quando..."

“Abbiamo rischiato la vita”, ha detto il telecronista a proposito dell’avventura nel reality itinerante di Sky. Tutto per colpa di uno scontro durante il tragitto con una delle altre coppie, che ha portato poi ad un durissimo sfogo di Fabio, sempre molto protettivo nei confronti di Eleonora. “Sono furibondo, incaz*ato nero, esigo un provvedimento”, aveva tuonato il giornalista, preoccupato per l’incolumità della figlia.

Benedetta Parodi/ Da Bake off a Ballando con le stelle con il suo amore Fabio Caressa: "Il nostro segreto..."

Matilde ed Eleonora, chi sono le “piccole donne” di Fabio Caressa e Benedetta Parodi

“Le piacciono molto i thriller”, ha invece detto Benedetta Parodi parlando in una intervista di sua figlia Eleonora. Al contrario, la sorella e primogenita Matilde, è molto brava nel canto e sta cercando di cullare e alimentare il suo sogno più grande: diventare una cantante.

I genitori Fabio e Benedetta sono sempre pronti a sostenerla e a spronarla nel raggiungere i suoi obiettivi, ricordando a tutte e due le figlie che nessun obiettivo può essere raggiunto senza la fatica e il talento. Loro due, d’altronde, ne sono un bellissimo esempio. Oggi Caressa è un volto affermato nel panorama giornalistico italiano, così come Benedetta è un’icona alla conduzione di Bake Off Italia.

Ballando con le stelle 2024, 3a puntata/ Diretta, eliminati e classifica: Benedetta Parodi e Caressa ospiti